Chrome s’attaque aux sites affichant des publicités vidéo

Chrome va commencer à pénaliser les sites avec des publicités intrusives qui apparaissent lorsque vous regardez des vidéos.

Bien qu’une grande partie des revenus de Google provienne des publicités, la société a fait un effort pour réprimer les publicités abusives sur le Web; notamment via son navigateur Chrome. Par exemple, Chrome a des fonctionnalités qui limitent la lecture automatique des vidéos et empêchent les sites Web de détourner le bouton de retour de votre navigateur.

Maintenant, Google va encore plus loin. À l’avenir, le navigateur commencera à se conformer à un nouvel ensemble de normes publicitaires publiées par la Coalition for Better Ads. Ces normes visent les sites Web qui utilisent des techniques irritantes pour diffuser des annonces sur leurs vidéos.

Par exemple, les nouvelles normes Better Ads pénaliseront les sites qui mettent en œuvre des annonces vidéo de plus de 31 secondes qui ne peuvent pas être ignorées dans les 5 premières secondes. Les annonces vidéo mid-roll de toute durée seront également limitées, et les sites Web ne seront pas autorisés à placer des annonces illustrées ou textuelles dans le tiers central de la fenêtre vidéo.

Google promet de ne pas accorder un traitement spécial à ses propres sites Web. Le géant de la recherche vise à montrer l’exemple et à peaufiner ses publicités YouTube jusqu’à ce qu’elles soient conformes aux nouvelles normes. Notamment, la plate-forme viole actuellement au moins l’une des normes en affichant des publicités mid-roll sur ses vidéos hébergées, il sera intéressant de voir à quel point le site se sentira différent lorsque ces publicités auront disparu.

Si un site enfreint ces nouvelles normes, Chrome cessera de diffuser des annonces sur ce site. Compte tenu de la taille de la base d’utilisateurs de Chrome, c’est un gros problème, il y a donc beaucoup d’incitation pour les sites Web honnêtes à respecter les règles.

Bien sûr, l’objectif final de tous ces changements n’est pas entièrement altruiste. Oui, les nouvelles normes profitent aux consommateurs, mais en rendant les publicités moins intrusives, elles profitent également aux sites Web et aux sociétés publicitaires comme Google. Si un utilisateur n’est pas bombardé de fenêtres contextuelles frustrantes à chaque fois qu’il ouvre un nouveau site Web, il est possible qu’il éteigne son bloqueur de publicités ou s’appuie sur des listes blanches comme celle utilisée par Chrome.

Les hébergeurs de sites Web ont jusqu’au 5 août 2020 pour se conformer aux nouvelles règles avant que Chrome ne commence à les appliquer. La Coalition a un calendrier un peu plus serré, cependant, elle veut que les sites cessent d’afficher des publicités vidéo gênantes au cours des quatre prochains mois.