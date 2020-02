Spotify atteint 271 millions d’utilisateurs actifs par mois alors que la croissance du service se poursuit.

Spotify a révélé mercredi dans son rapport sur les résultats du quatrième trimestre qu’il comptait désormais 271 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU), contre 248 millions au trimestre précédent et 207 millions au même trimestre de l’année précédente.

Parmi ceux-ci, 124 millions sont des abonnés premium (payants) et 153 millions sont des MAU financés par la publicité (offre gratuite). Curieusement, la somme de 124 millions et 153 millions est de 277 millions, mais Spotify ne note que 271 millions de MAU au total… peut-être que les six millions d’abonnés manquants sont des abonnés premium qui ne sont pas actifs sur une base mensuelle ?

Néanmoins, le nombre d’abonnés premium de Spotify est en hausse de 29% sur douze mois, ce qui est une bonne nouvelle pour l’entreprise et les investisseurs.

Sur le plan financier, Spotify a généré 1,86 milliard d’euros (2 milliards de dollars) au cours du trimestre, soit une augmentation de 24% d’une année sur l’autre. Malheureusement, la période de trois mois a également enregistré une perte d’exploitation de 77 millions d’euros (84,7 millions de dollars). Au cours du trimestre de l’exercice précédent, Spotify a déclaré un bénéfice d’exploitation de 94 millions d’euros (103,4 millions de dollars) et au trimestre précédent, 54 millions d’euros (59,4 millions de dollars).

Spotify a attribué la perte à une augmentation de 80% sur douze mois des dépenses d’exploitation en raison des «charges sociales» ou des charges sociales associées à la rémunération à base d’actions.

Dans la perspective du premier trimestre 2020, Spotify prévoit un total d’utilisateurs actifs mensuels compris entre 279 millions et 289 millions. Pour l’ensemble de l’année, la société prévoit de terminer avec entre 328 millions et 348 millions d’utilisateurs actifs mensuels.