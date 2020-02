Le co-fondateur de Rockstar, Dan Houser, quitte l’entreprise

Dan Houser, co-fondateur de Rockstar Games, studio derrière Grand Theft Auto, quittera l’entreprise en mars.

Dan Houser, co-fondateur de Rockstar Games, studio ayant notamment créé Grand Theft Auto et Red Dead Redemption, quittera l’entreprise au mois de mars. La nouvelle provient d’un document SEC enregistré par l’éditeur Take-Two Interactive (via @Nibellion sur Twitter). Cette décision intervient après une «pause prolongée» prise par Houser qui a commencé au printemps 2019. Rockstar Games a été fondée en 1998, et Dan Houser a contribué de manière importante aux franchises à succès de l’entreprise, notamment Grand Theft Auto, Max Payne, Red Dead Redemption, et plus.

En octobre 2018, à l’occasion d’une de ses dernières interviews en tant que vice-président de Rockstar,

Dan Houser avait mentionné des semaines de travail de 100 heures pour le développement de Red Dead Redemption II, ce qui a mis un coup de projecteur sur les conditions de travail au sein du studio américain.

Take-Two Interactive est la société mère de Rockstar Games, et elle n’a pas encore officiellement annoncé le départ. Voici l’extrait dans son intégralité, directement à partir du document:

« Après une longue pause ayant commencé au printemps 2019, Dan Houser, vice-président chez Rockstar Games, quittera l’entreprise. Le dernier jour de travail de Dan Houser sera le 11 mars 2020. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour ses contributions. Rockstar Games a conçu certains des mondes vidéoludiques les plus acclamés par la critique et par le public, une communauté globale de fans passionnés et une équipe des plus talentueuses qui reste concentrée sur leurs projets en cours et à venir. »

Dan Houser a cofondé Rockstar Games avec son frère, Sam Houser, qui est actuellement le président de la société. Dans un communiqué, Rockstar Games a déclaré que « le rôle de Sam Houser avec Rockstar Games, qu’il a fondé en 1998, reste inchangé« , mais n’a pas précisé le départ imminent de Dan Houser.