Des anti-panneaux solaires pour produire de l’énergie même la nuit ?

Les panneaux solaires actuels ne peuvent produire de l’énergie qu’en journée. Mais un projet de cellules anti-solaires leur permettrait de fonctionner même la nuit.

Des chercheurs de l’Université de Californie à Davis développent des panneaux solaires qui pourraient générer efficacement de l’énergie du crépuscule à l’aube lorsque les panneaux traditionnels ne sont pas à la hauteur.

Les panneaux solaires actuels fonctionnent parce que, par rapport au soleil, ils sont froids. Ainsi, ils sont capables de capter l’énergie (la lumière du soleil) transmise par le soleil à la Terre. Cependant, lorsque le soleil se couche la nuit, ils ne peuvent plus faire leur travail. Pour la plupart des opérations, cela signifie retomber sur l’énergie stockée dans les batteries ou basculer sur le réseau électrique.

Ces nouveaux panneaux nocturnes, ou «panneaux anti-solaires», fonctionnent essentiellement à l’envers. Au lieu que le soleil soit le corps chaud et la Terre le corps froid, avec ces nouveaux panneaux, la Terre est le corps chaud et l’espace est le corps froid. En pointant les panneaux loin de la Terre, les chercheurs proposent de capturer la lumière infrarouge invisible quittant notre planète et de la convertir en énergie. » Nous avons imaginé qu’en plaçant une telle cellule dans un endroit chaud et qu’en la pointant vers le ciel, nous obtiendrions un système qui génèrerait de l’énergie en émettant de la chaleur », explique Jeremy Munday, chercheur, dans un communiqué de l’université de Californie à Davis. « Une cellule solaire ordinaire produit de l’énergie en absorbant la lumière du Soleil, ce qui fait apparaître une tension électrique aux bornes de l’appareil et permet au courant de passer. Dans ces nouveaux appareils, la lumière est à l’inverse émise et le courant, ainsi que la tension électrique, vont dans la direction opposée, mais vous générez tout de même de l’énergie »

D’après les premiers chiffres de l’équipe, ces panneaux solaires inversés ne produiraient tout de même pas autant d’énergie qu’un panneau solaire classique en pleine journée. Cependant, ils seraient capables de générer 50 watts par mètre carré dans les conditions idéales, soit 25 % de l’énergie produite en journée. Sur 24h, le gain tournerait autour de 12 %.