Covid-19 : Télécharger attestation numérique

Avec le retour du confinement dès le vendredi 30 octobre, l’attestation de déplacement fait son retour sous une nouvelle version.

Hier soir à 20 heures, Emmanuel Macron a annoncé l’instauration d’un nouveau confinement à partir du vendredi 30 octobre et jusqu’au 1er décembre au moins. L’une des conséquences de ces mesures est donc le retour de l’attestation de déplacement parmi les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Cette « attestation Covid » sera en ligne sous la forme d’une nouvelle version qui devrait contenir des motifs différents de ceux en vigueur au printemps dernier.

Le Premier ministre Jean Castex devrait préciser les détails liés à cette attestation lors de sa conférence de presse prévue à 18h30 ce jeudi. Toutefois, comme pour le premier confinement, seuls certains motifs seront valables pour être autorisé à circuler. Les déplacements interrégions seront ainsi à nouveau proscrits. Néanmoins, il sera possible de faire ses courses, se rendre à son travail, un rendez-vous médical, ou bien encore porter assistance aux personnes dépendantes. Les français pourront « Prendre l’air », mais de façon limitée, soit « à 1 km autour du domicile, dans la limite d’une heure par jour » selon BFM TV. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé jeudi matin que les parcs et marchés, couverts ou en plein air, resteront ouverts.

Mentionnons qu’une exception à ces règles sera faite ce week-end pour permettre aux Français de retrouver leur domicile après les vacances de la Toussaint.

Télécharger l’attestation de déplacement dérogatoire

Pour télécharger l’attestation de déplacement dérogatoire, il suffit de se rendre sur le site du ministère de l’Intérieur.

L’attestation de déplacement dérogatoire pour le reconfinement pourra être présentée sur format papier en la téléchargeant, pour la remplir puis l’imprimer. Comme pour la première vague, l’attestation sera publiée sous format Word ou PDF. Sachez qu’il existe aussi un numéro vert, le 0 800 130 000.

Vous pouvez également écrire cette attestation de déplacement sur un papier libre. Pour que celle-ci soit valable, il faut indiquer votre nom, votre prénom, votre date et heure de sortie, en plus de pouvoir montrer votre carte d’identité et le ou les documents permettant de justifier le motif de déplacement pendant le couvre-feu.