Comment utiliser Zoom pour une réunion

Comment utiliser le service de vidéoconférence Zoom pour pouvoir communiquer avec vos collègues ou vos clients ? Voici un tutoriel.

Zoom est devenu une ressource omniprésente en période de quarantaine, il est donc essentiel de savoir comment utiliser le service de vidéoconférence. Alors qu’une grande partie du monde de la technologie a été mis à l’arrêt par l’épidémie de COVID-19, l’application de vidéoconférence Zoom qui était populaire dans le monde professionnel depuis des années, domine désormais l’industrie.

Avec des personnes et des enfants à la maison pour une durée indéterminée, des applications comme Zoom sont extrêmement utiles. Elles aident les entreprises à poursuivre leurs opérations et ont des réunions virtuelles avec les membres de l’équipe et les clients. Pour les écoles, Zoom permet aux enseignants de continuer à dispenser leurs cours aux élèves sur le Web.

Que vous ayez besoin d’une application pour le travail, l’éducation des enfants ou simplement vous reconnecter avec des amis et des membres de la famille que vous ne pourriez pas voir autrement pendant le confinement, Zoom est là. L’app est devenue le lieu de prédilection pour les happy hours virtuels, les cours d’apprentissage à distance, le yoga en ligne et même les soirées jeux et karaoké.

Voici comment utiliser Zoom sur votre iPhone, appareil Android ou ordinateur portable Windows ou Mac pour rester connecté à la maison.

Débuter avec Zoom

Avant de commencer avec Zoom, vous devez vous assurer que vous disposez d’une webcam.

Zoom fonctionne sur tous les appareils, y compris les mobiles et les ordinateurs. Vous n’avez pas à vous en soucier si vous êtes sur un smartphone ou une tablette, car ils sont déjà livrés avec des webcams frontales. Il en va de même pour les ordinateurs portables.

Cependant, si vous avez un PC de bureau (ou si vous voulez une meilleure qualité vidéo sur votre ordinateur portable), vous devrez vous acheter une webcam.

Comment s’inscrire à Zoom et choisir un abonnement

Une fois que votre webcam est prête, il est temps de vous inscrire à Zoom en visitant le site Web de Zoom.

Si vous êtes un particulier ou si vous avez peu besoin de visioconférences fréquentes, le forfait de base Zoom Basic (gratuit) vous donne la possibilité de discuter avec jusqu’à 100 participants et de tenir des réunions individuelles illimitées. Sachez toutefois que vous êtes limité à 40 minutes dans les réunions de groupe.

Zoom propose également plusieurs abonnements pour les entreprises qui ont besoin de plus de fonctionnalités. Ces forfaits commencent à 14€ par mois pour Zoom Pro, ce qui inclut la possibilité d’avoir une présentation et une gestion des utilisateurs 24 heures sur 24, entre autres fonctionnalités, et passe au plan Zoom Business de 19€ par mois pour la capacité de tenir des réunions avec 300 participants à la fois.

Une version pour les grandes entreprises est également disponible, mais les clients doivent contacter le service client de Zoom pour s’inscrire.

Obtenir le logiciel Zoom

Après avoir entré votre compte de messagerie et votre mot de passe lors de votre inscription à Zoom, vous serez guidé vers le processus d’obtention du logiciel client. Encore une fois, le logiciel que vous utilisez dépendra de l’appareil sur lequel vous essayez de télécharger Zoom.

Quoi qu’il en soit, lorsque vous êtes amené sur la page de votre compte, vous pouvez cliquer sur l’onglet Ressources en haut de votre page pour trouver le client Zoom dont vous avez besoin. Choisissez votre logiciel (Windows ou Mac) et téléchargez le client Zoom.

Si vous êtes sur mobile, vous pouvez utiliser l’application Zoom disponible dans l’App Store d’Apple pour iOS ou Google Play pour les appareils Android.

Ne pas installer le logiciel Zoom

Vous n’avez pas besoin d’installer quoi que ce soit pour utiliser Zoom sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Tout ce dont vous avez besoin est un navigateur Web.

Lorsque vous recevez l’invitation à rejoindre une réunion Zoom, cliquez sur l’URL de la réunion. Un nouvel onglet s’ouvrira dans votre navigateur préféré, et si vous avez installé l’application client de bureau, la réunion rebondira sur l’application.

Cependant, si vous n’avez pas le logiciel client sur votre PC, la fenêtre du navigateur Zoom vous demandera de le télécharger. Ignorez cette suggestion et passer par le message qui vous suggère d’utiliser le service à partir de votre navigateur.

Cliquez sur le texte en surbrillance dans « Rejoindre à partir de votre navigateur » et vous serez présenté avec une page de réunion Zoom. Connectez-vous avec votre nom et rejoignez la réunion.

Comment organiser une réunion sur Zoom

Une fois que votre application Zoom est téléchargée sur l’appareil de votre choix, vous devez savoir comment configurer une réunion Zoom.

Connectez-vous à votre compte. À ce moment, vous aurez la possibilité de planifier une réunion. Cliquez simplement sur le bouton «Planifier une nouvelle réunion» et décidez quand la réunion doit avoir lieu, qui y participera, etc.

Une fois que cela est défini, Zoom vous donnera des informations de connexion pour les participants et la possibilité pour les utilisateurs de se connecter via l’application ou sur leur téléphone.

Fait intéressant, Zoom est également livré avec une fonction de connexion rapide pour les utilisateurs mobiles. Ainsi, si une personne participant à votre appel ne dispose pas de Zoom, elle peut rapidement appeler le numéro de Zoom et Zoom la fera entrer automatiquement en saisissant son ID de réunion et d’autres informations sans délai.

Comment rejoindre une réunion sur Zoom

Si vous recevez une invitation d’un utilisateur de Zoom et que vous n’en êtes pas un, vous pouvez facilement vous joindre à une réunion de la manière décrite ci-dessus. Vous pouvez également télécharger un client léger pour Zoom dans votre navigateur qui vous permet de rejoindre des réunions via vidéo.

Étant donné que l’application Zoom est déjà téléchargée sur votre appareil, vous pouvez également utiliser cette application pour saisir l’ID de réunion fourni par l’hôte pour rejoindre rapidement. Zoom crée également des URL uniques pour chacune de ses réunions pour arriver facilement à l’endroit où vous devez aller.

Zoom : les fonctions

L’un des avantages de Zoom est le nombre de fonctionnalités différentes qu’il propose, en plus de vous permettre de communiquer avec votre équipe.

D’une part, vous et les autres participants à l’appel pouvez facilement partager votre écran pendant l’utilisation, vous pouvez donc illustrer un point, discuter de la façon d’utiliser certaines fonctionnalités, etc. L’enregistrement d’écran est également intégré, vous pouvez donc enregistrer ce que vous montrez et l’envoyer à d’autres personnes au fil du temps.

Zoom inclut également la possibilité de discuter avec des personnes pendant un appel et même de partager des fichiers, afin que vous puissiez rapidement collaborer sur les documents sur lesquels vous travaillez.

Si c’est la collaboration que vous recherchez, Zoom offre la possibilité de séparer les gens dans leurs propres pièces, afin qu’ils puissent travailler sur quelque chose et revenir dans la pièce principale à un moment donné dans le futur. Les utilisateurs en groupe peuvent également annoter à la volée sur les écrans et le tableau blanc.

Si vous vous demandez à quel point Zoom est sécurisé, l’application propose un cryptage AES 256 bits, ainsi qu’un cryptage SSL.