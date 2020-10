YIFY Torrents, YTS : 6 alternatives à utiliser

Si vous préférez éviter Yify ou YTS, voici une liste d’alternatives que vous pouvez toujours utiliser pour télécharger des fichiers torrent.

Les sites torrents ont toujours fait l’objet d’un examen minutieux de la part des forces de l’ordre en raison de leur notoriété pour permettre aux utilisateurs de télécharger du contenu protégé par le droit d’auteur. C’est la raison pour laquelle certains des meilleurs sites torrent comme Pirate Bay, Extratorrent et Kickass torrent ont été bloqués dans plusieurs pays. Yify ou YTS est un autre site torrent qui a fait face aux autorités. Il était l’un des meilleurs sites de torrent car il est considéré comme l’une des sources populaires de la communauté de partage peer-to-peer. Cependant, depuis quelques semaines, le site est devenu persona non grata dans le vaste milieu des sites torrents après qu’il ait décidé de fournir les données privées des utilisateurs de sites pirates dans le cadre d’un procès intenté par des ayants droit.

Voici donc une liste d’alternatives si vous cherchez des plateformes concurrentes et fiables.

Avertissement: Les sites torrent mentionnés ci-dessus sont juste à des fins d’information. Nous ne faisons pas leur promotion pour télécharger du contenu protégé par des droits d’auteur.

1. The Pirate Bay

The Pirate Bay est l’un des sites de torrent les plus populaires au monde. Récemment, nous avons appris la nouvelle que The Pirate Bay est de retour en ligne et sera accessible via son domaine d’origine : thepiratebay.org. TPB est un site torrent plutôt renommé parmi les amateurs de torrent en raison de la grande variété de torrents que vous pouvez télécharger à partir d’ici et de son interface utilisateur désencombrée. En utilisant cette alternative YTS, vous pouvez télécharger des torrents pour des films, des logiciels, des séries télévisées, de la musique et plus encore.

2. 1337x

Si vous souhaitez télécharger des torrents pour des films, des applications et des logiciels, 1337x est votre meilleure option. Le site torrent a un attrait visuel impressionnant car tout, de la page d’index aux résultats de recherche, est parfaitement conçu. 1337x s’adresse à un large public de passionnés de torrent grâce à la catégorisation de ces derniers. Vous pouvez parcourir les films, la télévision, les jeux, la musique, les applications, les dessins animés, etc. En outre, il existe une section tendance dans cette alternative à YTS qui offre tous les torrents populaires et tendances sans avoir à se soucier de les rechercher manuellement.

3. Kickass Torrents

Kickass Torrents n’a pas besoin d’être présenté car le site Web torrent est très populaire sur Internet. Emergeant comme l’un des meilleurs sites torrent de 2020, Kickass torrent a le potentiel de servir d’alternative parfaite à Yify. Alors que le site torrent original Kickass a été fermé il y a longtemps, plusieurs sites miroirs sont apparus sur Internet. Le domaine miroir comporte essentiellement la même interface utilisateur et la même disposition d’options. Vous pouvez trouver le catalogue de torrent, les torrents les plus populaires et la section Top torrents en haut. Celles-ci sont complétées par un nuage de balises qui vous informe sur les recherches courantes sur le site Web.

4. Rarbg

En dépit d’être criblé de publicités et de pop-ups, Rarbg a conservé sa position de l’un des sites torrent les plus connus au monde. Il a une collection saine de torrents avec de nombreux semoirs. Rarbg est très populaire parmi ceux qui ont hâte de télécharger des films à l’aide de sites torrent, car cette alternative à YTS propose des bandes-annonces des derniers films ainsi qu’une section dédiée au téléchargement de films à l’aide de torrent.

5. Lime Torrents

Lime Torrents est apparu à maintes reprises dans la liste des meilleurs sites torrent. Le site Web a reçu une réponse positive des utilisateurs, car vous pouvez trouver presque tous les fichiers torrent sur ce site Web. Lime Torrent est l’une des meilleures alternatives à YTS que vous pouvez utiliser pour télécharger des fichiers. Le site Web de Lime Torrent est mis à jour régulièrement, ce qui en fait l’une des destinations préférées des amateurs de torrent. Les fichiers torrent hébergés ici ont un bon nombre de semeurs et de leechers.

6. Zooqle

Zooqle est le dernier site torrent apparaissant sur notre liste des meilleures alternatives à YTS/Yify. C’est un nouveau nom dans le créneau du torrent qui consolide sa position en augmentant le nombre de fichiers torrent disponibles au téléchargement pour les utilisateurs. Zooqle propose également différentes catégories, notamment des applications, des jeux, des films, de la musique et des logiciels que vous pouvez utiliser pour obtenir facilement des torrents. Zooqle a une section dédiée aux torrents les plus ensemencés, qui est une section intéressante que j’aimerais également voir sur d’autres sites de torrents.