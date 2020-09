Zooqle : le nouveau moteur de recherche pour Torrents

Après la fermeture de nombreux sites, Zooqle a été lancé dans le but de devenir le nouveau moteur de recherche pour Torrents.

Zooqle.com est l’un des meilleurs sites de torrents car il dispose d’un système de vérification des fichiers. Bien qu’il soit un nom relativement nouveau dans l’écosystème BitTorrent, sa réputation s’est rapidement faite.

Après la disparition des Kickass Torrents et autres ExtraTorrent, ces 2 fermetures massives pourraient-elles signifier la fin de The Pirate Bay dans un proche avenir ? Beaucoup pensent que oui, mais d’autres pensent que lorsqu’une porte se ferme, une autre s’ouvre. C’est ainsi que nous trouvons Zooqle.com, un nouveau moteur de recherche torrent avec des fichiers vérifiés.

Zooqle.com – L’un des sites de torrents les plus populaires

Dernièrement, les sites de torrents les plus populaires ont du mal à rester à flot et à la disposition des utilisateurs. En 2016, KickassTorrents a fait l’objet d’un raid par les autorités américaines, et le créateur du site a été arrêté en Pologne. L’année suivante, ExtraTorrent a également rejoint la liste des sites de torrents qui ont définitivement fermé leurs portes. Et un autre coup dur est venu lorsque The Torrentz, l’un des meilleurs moteurs de recherche de torrents, a fermé ses portes de manière inattendue. Ces fermetures soudaines ont laissé de gros trous dans la communauté torrent.

Mais tout n’est pas perdu. La communauté a toujours les favoris habituels: 1337X et The Pirate Bay. Bien sûr, ces sites peuvent parfois être temporairement inaccessibles, ce qui rend la recherche difficile pour l’utilisateur. Pour ces cas, vous avez maintenant une alternative appelée Zooqle, un moteur de recherche de torrents avec plus de trois millions de fichiers vérifiés. Le site est sous le radar depuis des années, mais il est maintenant l’un des plus utilisés grâce à un catalogue qui compte plus de 160 000 programmes TV et 36 000 films au choix.

Zooqle – De nombreux films et épisodes de séries

Chaque jour, des milliers de torrents se sont ajoutés, tandis que 2200 trackers partagent plus de 32 millions de pièces. En ce qui concerne le site, il suffit de visiter Zooqle pour voir les films et les épisodes de séries plus récents en haut se trouve le moteur de recherche et à côté se trouve la section des catégories organisée en films, séries, musique, jeux vidéo, applications, livres, anime, et autres.

Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir des notifications lorsqu’il y a de nouveaux torrents qui vous intéressent. Et comme un point en faveur mérite d’être mentionné, c’est que vous ne serez pas dérangé par les publicités et les pop-ups pendant la recherche. Sans aucun doute, Zooqle est une excellente alternative qui deviendra rapidement l’un de vos moteurs de recherche torrent préférés.

Zooqle est plutôt cool, et bien que le site n’affiche pas de bannières publicitaires dans tous les sens, en fait, de temps en temps, il affiche des fenêtres pop-ups avec des offres, ce que vous pouvez facilement bloquer avec des outils comme unlock Origin si cela vous dérange.