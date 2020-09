Apple a révélé la date de sa keynote de rentrée

Apple a confirmé la date de sa Keynote de la rentrée. l’évènement se déroulera le 15 septembre prochain.

Apple vient d’annoncer un événement exclusivement numérique le 15 septembre, au cours duquel il est prévu de révéler de nouveaux produits.

Apple dévoile généralement ses nouveaux iPhone lors d’un événement à son siège à Cupertino, en Californie, en septembre, mais cette année cela arrivera plus tard, car Apple a fait savoir lors d’une conférence téléphonique que l’iPhone a été retardé de quelques semaines. Il est possible qu’Apple annonce également l’Apple Watch Series 6, une actualisation de son iPad Air et d’autres produits lors de l’événement.

L’événement commencera à partir de 19 heures (heure française). Apple n’a fourni aucun détail supplémentaire, mais le diffusera probablement en ligne, comme l’entreprise le fait habituellement.

L’invitation envoyée par Apple à la presse pour l’événement indique «Time Flies», suggérant que l’Apple Watch Series 6 fera une apparition.

Apple devrait annoncer l’Apple Watch Series 6. Le nouveau watchOS 7 prendra en charge le suivi du sommeil et devrait aussi être disponible pour les montres Apple actuelles. Des rumeurs ont suggéré qu’il détectera également la saturation en oxygène du sang. L’année dernière, Apple a baissé le prix de la Series 3 et en a fait son Apple Watch d’entrée de gamme. Apple pourrait faire de même cette année en baissant le coût de la Series 5 et en l’introduisant comme une option plus abordable pour la nouvelle Apple Watch Series 6.

Des rapports suggèrent qu’Apple annoncera également cet automne un nouvel iPad Air qui ressemble plus à un iPad Pro, avec un écran qui fonctionne d’un bord à l’autre. Mais il est possible qu’Apple garde cela pour un événement d’octobre comme il l’a fait en 2018, lorsqu’il a annoncé de nouveaux iPad et MacBook.

Bloomberg a rapporté en août qu’Apple se préparait également à lancer un ensemble de ses services qui s’appelle actuellement «Apple One». Le pack premium inclurait Apple Music et Apple TV +, mais les utilisateurs pourront intégrer d’autres services, tels que le service de jeux Apple Arcade et Apple News +, qui donne accès à plusieurs publications d’actualités.

On s’attend à ce qu’Apple annonce quatre nouveaux iPhone cette année, deux modèles d’iPhone 12 «classiques» et deux modèles d’iPhone 12 Pro avec de nouveaux designs. Ceux-ci pourront arriver quelques semaines après cet événement. Pour référence, le nouveau design sera similaire à l’iPhone 4 de 2010, selon l’analyste de TF International Securities Ming-Chi Kuo. Les tailles d’écran incluent un modèle de 5,4 pouces, deux avec des écrans de 6,1 pouces et un grand modèle avec un écran de 6,7 pouces, selon Kuo, qui a également déclaré qu’Apple n’inclurait ni casque ni chargeur dans la boîte.

Bloomberg a rapporté en avril que les modèles d’iPhone 12 Pro disposeraient de trois caméras et d’un nouveau capteur lidar 3D qui facilite les applications de réalité augmentée. Ce capteur a été lancé pour la première fois dans les derniers modèles d’iPad Pro plus tôt cette année.

Kuo a déclaré que les nouveaux modèles d’iPhone prendraient en charge les réseaux 5G de nouvelle génération, bien que l’on ne sache toujours pas quels modèles prendront également en charge la gamme la plus rapide, mais limitée, mmWave 5G.