Minecraft va devenir compatible avec le PlayStation VR ce mois-ci

Minecraft reçoit une mise à jour gratuite rendant le jeu jouable sur PlayStation VR plus tard ce mois-ci, a annoncé le développeur Mojang Studios dans un article de blog.

Les fans réclament PSVR Minecraft depuis un certain temps maintenant. Bien que le jeu toujours aussi populaire soit déjà disponible pour jouer sur diverses plateformes de réalité virtuelle (il a été lancé sur l’Oculus Rift en 2016, par exemple), le système VR de Sony a jusqu’à présent été négligé. Mojang dit que la mise à jour sera disponible sous forme de correctif à télécharger gratuitement pour tous les joueurs plus tard ce mois-ci.

«Tous ceux qui ont Minecraft sur PlayStation 4 obtiendront ce correctif automatiquement», déclare le studio. « Téléchargez ce correctif et vous aurez accès à la nouvelle fonctionnalité Minecraft VR. Bien sûr, vous aurez besoin d’une configuration PS VR pour l’utiliser. «

Mojang a également partagé des captures d’écran de ce qui semblait être Minecraft dans PS VR, comme indiqué ci-dessous:

La société affirme que la version PS VR de Minecraft sera «100% la même que le jeu Minecraft de base auquel vous pouvez jouer chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année … sur PlayStation 4».

Il y a quelques petits ajustements, mais ceux-ci concerneront principalement l’interface et la configuration pour la VR. Les joueurs pourront utiliser la manette PS4 pour se déplacer et agir, tout en regardant autour d’eux à l’aide du casque PS VR. Mojang dit que le jeu aura deux modes distincts, immersif (Immersive) et Living Room, mais n’a pas précisé ce que cela impliquerait.

Minecraft continue d’être un succès fulgurant, bien qu’il ait plus de dix ans. Plus tôt cette année, Microsoft, qui a acquis Mojang en 2014, a déclaré que les ventes du jeu dépassaient désormais 200 millions sur différentes plateformes, avec un pic d’utilisation au début de la pandémie.