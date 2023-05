The Witcher 3 : Wild Hunt dépasse les 50 millions de ventes

8 ans après sa sortie, le jeu The Witcher 3 bat encore des records en dépassant les 50 millions de ventes.

Regardez n’importe quelle liste des plus grands jeux de tous les temps, et il y a de fortes chances que The Witcher 3: Wild Hunt soit proche du sommet, sinon numéro un. CD Projekt a annoncé que le RPG s’est vendu à 50 millions d’exemplaires dans le monde depuis sa sortie en 2015, ce qui en fait le neuvième jeu le plus vendu de tous les temps.

Le directeur financier de CD Projekt, Piotr Nielubowicz, a révélé les nouveaux chiffres dans la vidéo sur les résultats financiers du premier trimestre de la société. « Je voudrais faire une annonce qui nous remplit de fierté : The Witcher 3 a maintenant été acheté par plus de 50 millions de joueurs », a-t-il déclaré.

Nielubowicz ajoute que, selon des données accessibles au public, le Witcher 3 se classe désormais parmi les dix jeux les plus vendus de l’histoire du jeu vidéo. Wikipédia le place (avec les extensions Hearts of Stone et Blood and Wine) au neuvième rang.

Il n’y a que deux jeux au-dessus de The Witcher 3 sur la liste des meilleurs vendeurs qui ont été publiés après le titre de CD Projekt : Red Dead Redemption 2 à la huitième place (53 millions) et PUBG : Battlegrounds à la cinquième (75 millions).

Nielubowicz a également déclaré que les ventes combinées des trois jeux Witcher et des extensions avaient atteint 75 millions d’exemplaires. « Cela nous rend encore plus excités par ce que l’avenir nous réserve et par nos projets à venir dans l’univers de Witcher. »

CD Projekt Red a déjà confirmé que plusieurs jeux Witcher sont en développement. Il y a le projet Polaris, présumé être le Witcher 4, qui ne devrait pas arriver avant 2025 au plus tôt ; un remake du premier jeu Witcher avec un monde ouvert ; et un jeu distinct dans la franchise développée par The Molasses Flood appelé Project Sirius, qui a récemment été redémarré. Il y a aussi une suite de Cyberpunk 2077, mais nous aurons probablement de véritables braindances et cyberwear au moment de sa sortie.