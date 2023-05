Mozilla s’excuse pour les publicités VPN non désactivables affichées dans Firefox

Mozilla a présenté ses excuses pour les publicités de son VPN non désactivables affichées dans Firefox.

Mozilla essaie souvent de persuader les utilisateurs de sa position contre la publicité intrusive, en faisant la promotion du navigateur Firefox comme le meilleur moyen de profiter du Web presque sans publicité. Pourtant, la société basée à San Francisco est bien connue pour imposer ses propres publicités aux utilisateurs de temps en temps.

Mozilla promeut officiellement les bloqueurs de publicités sur Firefox en tant que « meilleur allier » pour les utilisateurs contraints de regarder trop de publicités non sollicitées tout en naviguant sur le Web. Selon Mozilla, une personne moyenne voit « en moyenne 4 000 publicités par jour », et c’est un peu trop. Et pourtant, Mozilla a récemment rejoint la foule des sociétés de diffusion d’annonces avec un message « unskippable » essayant de promouvoir le service VPN payant de la société.

Mozilla VPN est un produit par abonnement conçu pour protéger l’activité des utilisateurs en ligne, avec des centaines de serveurs dans plus de 30 pays différents pour améliorer la confidentialité et l’expérience Internet globale. Le service est l’une des nombreuses entreprises de Mozilla pour rechercher des sources de revenus supplémentaires, car la société dépend encore largement de l’argent de Google Search pour financer la promotion et le développement de Firefox.

La semaine dernière, Mozilla a commencé à montrer des publicités en plein écran sur son service VPN aux utilisateurs mécontents de Firefox. La campagne publicitaire a suscité un mécontentement universel, beaucoup déplorant la violation « perturbatrice et intrusive » qui va à l’encontre des supposées valeurs fondamentales de Firefox. L’annonce a été diffusée via le système de messagerie du navigateur, il était donc difficile de la bloquer avec un bloqueur de publicités traditionnel comme uBlock Origin.

De plus, la publicité VPN bloquait apparemment Firefox et la navigation Web pour plusieurs utilisateurs. De nombreux rapports de bogues soumis à la plate-forme Bugzilla ont été initialement marqués comme « résolus » par les développeurs de Mozilla, car l’annonce fonctionnait comme prévu et il n’y avait rien à corriger. Les utilisateurs expérimentés peuvent désactiver complètement la publicité VPN en modifiant la configuration browser.vpn_promo.enabled (sur la page cachée about:config) sur false.

Au final, Mozilla a décidé d’arrêter la campagne publicitaire tout en s’excusant auprès de ses utilisateurs. La société affirme maintenant qu’elle essayait simplement de « comprendre les meilleures façons de communiquer avec les personnes qui utilisent Firefox », mais elle a obtenu exactement le contraire du résultat escompté. L' »expérience » indésirable et intrusive a été rapidement annulée, comme Mozilla l’a déjà fait plusieurs fois dans le passé.

En plus d’être ennuyeux et contre-productif, le fiasco de la publicité VPN a également été exacerbé par un bogue dans le code de Firefox.