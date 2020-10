La dernière mise à jour de Windows 10 supprime définitivement Flash

La nouvelle mise à jour optionnelle de Windows 10 supprime Flash du système d’exploitation et empêche la réinstallation.

La campagne de Microsoft pour éradiquer Flash se poursuit avec la publication d’une mise à jour facultative qui supprime l’application de Windows 10 et l’empêche d’être réinstallée.

Bleeping Computer signale que la mise à jour KB4577586 «Mise à jour pour la suppression d’Adobe Flash Player: 27 octobre 2020» n’est disponible que via le catalogue Microsoft. Assurez-vous de le vouloir définitivement sur votre appareil car il ne peut pas être supprimé après l’installation sans restaurer un système à un point antérieur ou effectuer une réinstallation complète de Windows.

Il est à noter que la mise à jour supprimera uniquement la version de Flash fournie avec Windows, elle ne supprimera aucune version autonome que vous avez installée. Il ne supprime pas non plus Flash d’Edge ou d’autres navigateurs.

Microsoft prévoit de mettre fin à la prise en charge de Flash dans Internet Explorer 11, l’ancienne version d’Edge et Edge optimisée par Chromium d’ici la fin de l’année. «Nous publions cette mise à jour de suppression avant la fin du support pour aider les clients à tester et à valider leurs environnements pour tout impact qui pourrait survenir par la suppression d’Adobe Flash Player», écrit la société.

La mise à jour sera disponible via le service de mise à jour Windows Server (WSUS) et une mise à jour Windows facultative au début de l’année prochaine. Elle deviendra une mise à jour recommandée à l’été 2021.

La fin de Flash a été confirmé en 2017 lorsque Adobe, Microsoft, Facebook, Apple, Google et d’autres géants de la technologie ont annoncé qu’il ne serait plus pris en charge après 2020, avec des options meilleures et sécurisées telles que le HTML5, WebGL et WebAssembly prenant sa place.

Flash disparaît lentement depuis un moment maintenant. Il a été bloqué par défaut dans Chrome 76 de l’année dernière, Google a cessé d’afficher le contenu Flash dans les résultats de recherche en octobre dernier, tandis que Safari, Facebook et Mozilla ont tous supprimé le support.