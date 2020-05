HP, Microsoft et Valve s’associent pour créer le casque VR HP Reverb G2

HP collabore avec Valve et Microsoft sur la création d’un casque VR « révolutionnaire », le Reverb G2.

Si vous êtes un client potentiel de casque VR, vous serez peut-être heureux d’apprendre qu’il y a encore plus d’options à votre disposition aujourd’hui. HP vient de dévoiler la Reverb G2, un casque VR » révolutionnaire » qui vise à offrir certaines des fonctionnalités haut de gamme que vous verriez sur un appareil tournant autour des 1000 euros comme l’Index de Valve à un prix un peu plus accessible de 720 euros.

Pour commencer, vous obtenez deux écrans LCD 2160x2160p, vus à travers les mêmes objectifs utilisés sur l’Index (de Valve, bien sûr). Cela devrait rendre les jeux VR plus beaux sur le Reverb G2 que beaucoup de ses concurrents, bien que cela reste à confirmer via des tests. Cela dit, la clarté du mouvement sur le G2 ne sera pas aussi agréable que sur l’Index: le premier a été équipé d’un taux de rafraîchissement standard de 90 Hz, tandis que l’Index peut être réglé sur 144 Hz.

Pourtant, le G2 vise à compenser cet inconvénient avec un suivi complet interne (alimenté par quatre caméras), ce qui élimine le processus frustrant de configuration de capteurs externes. Ce suivi n’est pas toujours aussi précis que le suivi par capteurs physiques, mais il est plus pratique, tout en permettant une zone de jeu plus libre.

En parlant de suivi, le Reverb G2 est livré avec deux contrôleurs VR assez standard, bien qu’ils soient tout de même une amélioration par rapport aux contrôleurs du Reverb d’origine, qui n’étaient pas particulièrement confortables ou fonctionnels, selon de nombreux utilisateurs.

Le casque G2 offre un amorti du masque facial amélioré par rapport à la génération précédente, et une répartition du poids plus uniforme pour un confort amplifié pendant les sessions VR plus longues. Vous pouvez également régler la distance horizontale entre les objectifs de l’appareil grâce à son curseur IPD intégré.

En outre, comme nous en sommes venus à nous attendre de la plupart des casques VR modernes, le masque facial peut être relevé à un angle de 90 degrés si vous avez besoin d’un bref aperçu du monde réel (au cas où, par exemple, votre chat sprinterait entre vos jambes).

L’une des principales améliorations du G2 par rapport à son prédécesseur est ses deux haut-parleurs 10 mm intégrés qui promettent un «audio spatial» 3D. Ces haut-parleurs utilisent la même technologie interne que l’Index, donc l’expérience audio devrait être assez similaire entre les deux casques (malgré leur différence de prix de 300 euros).

Lorsque le Reverb G2 sera lancée plus tard cet automne, il prendra en charge la plateforme Windows Mixed Reality de Microsoft, vous permettant d’accéder à des expériences de réalité virtuelle via le Microsoft Store et SteamVR, selon vos préférences.