Xbox Series X : 4K, HDR et jusqu’à 120 i/s pour certains titres

Microsoft prévoit d’ajouter automatiquement la prise en charge HDR aux jeux joués sur sa prochaine console Xbox Series X.

Pour sa prochaine console, la Xbox Series X, Microsoft prévoit d’ajouter automatiquement la prise en charge HDR aux jeux. Alors que les jeux existants seront automatiquement mieux sur la Xbox Series X, Microsoft s’efforce également d’ajouter la prise en charge HDR et même d’améliorer certains jeux d’une cadence d’images verrouillée de 30 ips à 60 ips ou de 60 ips à 120 ips.

«En partenariat avec le Xbox Advanced Technology Group, la Xbox Series X propose une nouvelle technique de reconstruction HDR innovante qui permet à la plateforme d’ajouter automatiquement la prise en charge HDR aux jeux», explique Jason Ronald, directeur associé de la gestion des programmes pour l’équipe de la plateforme Xbox. «Cette technique étant gérée par la plateforme elle-même, elle nous permet d’activer le HDR sans impact sur les performances du jeu et nous pouvons également l’appliquer à la Xbox 360 et aux titres Xbox originaux développés il y a près de 20 ans, bien avant l’existence du HDR. «

Ronald n’explique pas exactement comment Microsoft compte ajouter le HDR aux jeux existants, mais la société a, par le passé, ajouté la prise en charge de la technologie aux jeux plus anciens comme Mirror’s Edge sur la Xbox One X. La nouvelle «technique de reconstruction HDR» de Microsoft est appliquée au niveau de la plateforme, cela ne nécessite donc aucun travail de la part des développeurs. Microsoft peut simplement étendre et traiter des jeux en HDR, comme Apple a forcé tout le contenu non 4K en 4K HDR pour son Apple TV 4K.

Microsoft prévoit également d’améliorer et de préserver certains jeux plus anciens qui tournent sur la Xbox Series X en augmentant les fréquences d’images. «L’équipe de compatibilité a inventé de toutes nouvelles techniques qui permettent à encore plus de titres de fonctionner à des résolutions et à une qualité d’image plus élevées tout en respectant l’intention artistique et la vision des créateurs originaux», explique Ronald. «Nous créons également de toutes nouvelles classes d’innovations, notamment la possibilité de doubler la fréquence d’images d’un ensemble sélectionné de titres de 30 ips à 60 ips ou de 60 ips à 120 ips.”

Ronald ne révèle pas exactement comment Microsoft y parvient et promet simplement de partager davantage d’informations avant le lancement de la machine. Il est probable que Microsoft débloquera son émulateur Xbox sur la Series X, grâce à la puissance accrue des architectures CPU et GPU. Cela seul pourrait améliorer les fréquences d’images dans certains jeux, permettant à certains de supprimer les plafonds et d’aller au-delà des limites du processeur ou du processeur graphique qui pourraient avoir retenu des titres auparavant.

Parallèlement à ces améliorations du jeu, Microsoft révèle également que sa fonctionnalité de reprise rapide pour la Xbox Series X peut être activée sur les titres rétrocompatibles existants. La reprise rapide est une fonctionnalité qui vous permet de basculer rapidement entre plusieurs jeux, en reprenant là où vous vous étiez arrêté.

Toutes ces améliorations font partie du travail continu de compatibilité descendante de Microsoft qui permet aux jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One d’origine de s’exécuter sur la Xbox Series X. Microsoft dit que les jeux fonctionneront sans avoir besoin d’un mode boost et qu’il n’y a pas de downclocking impliqué. Microsoft prévoit maintenant de présenter certains de ses plans pour les jeux de prochaine génération de première génération en juillet, et Ronald tease «nos 15 équipes Xbox Game Studios travaillent dur pour créer la plus grande et la meilleure gamme d’exclusivités de l’histoire de la Xbox».