Le navigateur Brave permet désormais de passer des appels vidéo cryptés

Le navigateur web open source Brave permet désormais aux utilisateurs de passer des appels vidéo cryptés.

Au cours des dernières semaines, des brèches ont commencé à apparaître dans la sécurité des outils d’appel vidéo dont nous ne pouvons évidemment plus nous passer. Aucun d’entre eux, y compris Zoom et Google Meet, ne sécurise vos appels de bout en bout, ce qui signifie que vos données peuvent être potentiellement interceptées et consultées par ces sociétés.

Le navigateur web open source Brave veut être la panacée en matière de confidentialité dans cet espace de télécommunications de plus en plus encombré, et pour ce faire, il ajoute un service d’appel vidéo de bout en bout. Appelé Brave Together, il permet aux utilisateurs de passer des appels vidéo privés, privés et en groupe illimités directement depuis le navigateur.

Our Nightly version for North America now features Brave Together, our private and unlimited video calling service based on open source @jitsinews. Click on the widget & start connecting with friends/colleagues. Feedback welcome at https://t.co/SWLpcAKZDq for this trial version. pic.twitter.com/UPFE13Z0xB — Brave Software (@brave) May 26, 2020

Brave teste la nouvelle mise à jour de sa version expérimentale Nightly en Amérique du Nord. Pour le moment, elle est limitée à son client de bureau, tandis que la prise en charge d’Android et iOS devrait arriver plus tard. Les utilisateurs pourront lancer une session à partir du widget disponible sur la page de destination ou en se rendant sur le site Web Brave Together. Vous n’avez pas non plus besoin d’un compte pour en profiter, car vous pouvez inviter et rejoindre via un lien simple.

Brave Together est fondamentalement une branche de la plateforme de vidéoconférence open-source Jitsi. En plus du chiffrement de bout en bout, la fonction vous permet de créer des liens de réunion de quatre mots, et comme ceux-ci ne peuvent pas être facilement retracés, les intrus auront beaucoup plus de mal à pirater vos conférences.

Il existe une multitude d’autres options disponibles sur Brave Together, notamment le partage d’écran, les contrôles de qualité vidéo, la discussion texte, ou bien encore la fonction pour lever la main et obtenir la parole. Au moment de la rédaction de cet article, quelques fonctionnalités Jitsi, telles que la possibilité de flouter l’arrière-plan, n’étaient pas présentes sur Brave Together.

De plus, il convient de noter que le chiffrement de bout en bout pour les appels de groupe sur Jitsi est toujours en cours de développement. On ne sait pas quand il sera déployé sur Brave Together lui-même.

Brave n’a pas non plus commenté les prix, et il reste à voir si cela plafonnera l’avantage «illimité» plus tard.

Brave Together n’est pas aussi dynamique ou intégré que des services historiques tels que Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet, du moins dans le monde de l’entreprise. Au lieu de cela, il se présentera probablement comme une option intéressante pour les réunions occasionnelles ou pour les entreprises plus axées sur la confidentialité. En plus de cela, car il est encore en phase de développement, il pourrait donc se passer des semaines avant sa sortie publique.