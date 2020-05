Des escrocs essaient de vendre une clé USB à 350 $ avec seulement 128 Mo de stockage comme solution anti-5G.

La «5GBioShield» a été mise en vente récemment au Royaume-Uni au prix de 280 à 330 £ (343 $ et 405 $) et promet d’utiliser la «technologie de catalyseur holographique quantique» pour protéger une maison familiale contre la technologie 5G. Sans surprise, la clé USB est fausse, et c’est en fait une clé USB ordinaire de 6 $ qui ne dispose que de 128 Mo de stockage. Cela n’a cependant pas empêché les théoriciens du complot d’en faire la promotion.

BBC News rapporte que la «5GBioShield» a été recommandée par un membre du comité consultatif 5G du conseil municipal de Glastonbury. La ville, connue mondialement comme l’hôte du festival annuel de Glastonbury, a appelé à une enquête sur la 5G sur les craintes pour la sécurité. Ces craintes ont également conduit à des théories du complot reliant la 5G et le coronavirus au Royaume-Uni ces derniers mois, et certaines personnes ont même brûlé des antennes 5G en conséquence.

Un membre externe du comité consultatif 5G de Glastonbury, Tony Hall, a recommandé cet appareil dans un récent rapport du conseil de Glastonbury. Il a affirmé «nous utilisons cet appareil et le trouvons utile». Dans le même rapport, Hall affirme également que «des volées d’oiseaux [tombent] du ciel morts quand la 5G est activée» et que «les gens ont des saignements de nez et avec un taux de suicide qui augmente». Le même rapport contient des références qui lient faussement la propagation du nouveau coronavirus et de la 5G.

Il n’y a aucune preuve scientifique suggérant que la 5G est nocive pour les troupeaux d’oiseaux, qu’elle augmente les taux de suicide ou les saignements de nez, ou qu’elle est même liée au coronavirus. Hall s’oppose au déploiement de la 5G à Glastonbury et a été nommé au sein de neuf membres du public pour donner des conseils sur la technologie. « La 5G est le véhicule d’un contrôle total et de » l’état de surveillance « », affirme Hall dans le même rapport. Il est certainement ironique que quelqu’un qui a si peur de la 5G soit heureux de brancher une fausse clé USB de 128 Mo sur son ordinateur portable pour se protéger.