Ce que le Bitcoin peut faire pour les personnes pauvres

Le Bitcoin peut-il aider les personnes pauvres ? Dans l’affirmative, voici ce que le Bitcoin peut faire pour elles.

Certaines personnes pensent que le Bitcoin est destiné aux membres les plus riches de la société. D’autres prétendent qu’il peut aider les personnes défavorisées dans les pays sous-développés. D’autres encore pensent que, parce qu’il s’agit d’une monnaie numérique ou électronique, le Bitcoin ne peut bénéficier qu’à des organisations d’élite telles que des gestionnaires de patrimoine renommés et des entreprises multinationales. Ils ont peut-être contribué à l’adoption de cette monnaie numérique. Il faut davantage de données pour étayer l’affirmation selon laquelle les crypto-monnaies peuvent contribuer à réduire la pauvreté.

Cependant, Bitcoin pourrait également profiter aux personnes défavorisées et privées de leurs droits. Certaines personnes peuvent bénéficier de cette monnaie numérique si elles vivent dans des zones urbaines défavorisées aux États-Unis ou dans des villages africains reculés et isolés. Pour ceux qui n’ont pas accès aux systèmes bancaires ou de crédit, Bitcoin est précieux. Pour garantir la sécurité lorsque vous investissez dans Bitcoin, vous devez disposer d’une plateforme de trading fiable comme SyntroCoin .

Les nombreuses options offertes par cette crypto-monnaie peuvent aider les nations, les communautés et les personnes sous-développées. Voici plusieurs façons dont cette monnaie virtuelle peut aider les personnes défavorisées dans les pays sous-développés.

Donner aux personnes pauvres la possibilité d’économiser de l’argent

De nombreuses personnes vivant dans des zones défavorisées n’ont pas accès aux services bancaires. Alors que le secteur bancaire traditionnel s’efforce d’atteindre davantage de personnes, Bitcoin donne également aux personnes défavorisées la possibilité d’économiser de l’argent. Aujourd’hui, n’importe qui peut acheter cette monnaie virtuelle en espèces sur des sites tels que Bitcoin Digital. Après avoir acheté des Bitcoins, vous pouvez les conserver dans votre portefeuille numérique jusqu’à ce que leur valeur augmente.

Par essence, l’accès à Internet est nécessaire pour accéder aux portefeuilles numériques et aux Bitcoins. L’adoption et l’utilisation de Bitcoin augmentent à mesure que de plus en plus de personnes, même dans les pays sous-développés, accèdent à Internet. Par conséquent, le Bitcoin peut aider les personnes démunies des pays émergents à économiser de l’argent et à améliorer leur situation financière.

Meilleure circulation des capitaux

Les gouvernements des pays en développement ont des politiques et des règles qui limitent les mouvements de capitaux à travers leurs frontières. Par conséquent, de nombreuses personnes dans les pays en développement n’ont pas un accès suffisant aux capitaux. La décentralisation du Bitcoin lui permet de ne pas être limité par ces réglementations. Dans un monde idéal, les gouvernements des pays en développement ne pourraient pas empêcher leur population d’utiliser le Bitcoin.

Personne ou quoi que ce soit d’autre ne peut non plus influer sur la disponibilité et le prix de ce contenu numérique. En effet, le protocole qui sous-tend le Bitcoin contrôle son approvisionnement. Le mouvement de cette monnaie virtuelle échappe au contrôle des gouvernements et des hommes politiques. Les individus peuvent donc l’utiliser pour accéder à des capitaux depuis n’importe où dans le monde.

Faibles coûts de transaction

Les frais de transaction élevés prélevés par les émetteurs de cartes de crédit et les institutions bancaires empêchent les utilisateurs de transférer de l’argent par l’intermédiaire de leurs systèmes. En revanche, le Bitcoin ne dépend pas d’intermédiaires extérieurs et ses frais de transaction sont peu élevés. La technologie de base du Bitcoin élimine les intermédiaires qui augmentent le coût des transferts et des échanges d’argent.

De plus, même les personnes qui n’ont pas de compte bancaire peuvent utiliser des portefeuilles numériques pour envoyer de l’argent par l’intermédiaire d’appareils mobiles. Par conséquent, les citoyens des pays en développement peuvent s’engager dans une activité économique grâce à des transactions rapides et abordables en Bitcoins.

Contrôle de l’inflation

L’instabilité monétaire dans les pays en développement est un problème grave pour la population. Les entreprises et les citoyens ont peu confiance dans la monnaie conventionnelle en raison de l’incertitude économique. Par conséquent, les citoyens de ces pays échangent leur monnaie fiduciaire contre des monnaies stables comme le dollar américain.

Les habitants de ces pays ont le choix, grâce au Bitcoin. Ils peuvent utiliser le Bitcoin pour atténuer les effets de l’inflation. C’est pourquoi les pays émergents utilisent de plus en plus le Bitcoin. En raison de l’instabilité de leurs monnaies, des pays comme le Viêt Nam et l’Argentine comptent un grand nombre d’échanges de crypto-monnaies et d’utilisateurs de Bitcoins.

Le Bitcoin peut être avantageux pour les habitants des pays en développement. Toutefois, certains citoyens de ces pays s’inquiètent de la sécurité et de la réglementation. De plus, certains s’inquiètent de l’irréversibilité des transactions en Bitcoins. En effet, si vous envoyez des Bitcoins à une mauvaise adresse, vous ne pouvez pas les récupérer et vous ne pouvez pas faire de réclamation auprès d’un organisme gouvernemental. Malgré cela, de plus en plus de personnes adoptent le Bitcoin en raison des avantages qu’il présente par rapport aux monnaies conventionnelles.