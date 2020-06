Super Smash Bros. Ultimate : Min Min rejoint le casting

Min Min, personnage provenant du jeu ARMS, va intégrer le casting de Super Smash Bros. Ultimate.

Deux des séries de jeux de combat de Nintendo se croisent. hier, la société a annoncé le dernier combattant à rejoindre la distribution gigantesque de Super Smash Bros.Ultimate sur le Switch: Min Min d’ARMS. C’est un personnage surtout connu pour avoir des nouilles extensibles au lieu d’armes, et sera disponible en DLC à partir du 29 juin.

Le réalisateur Masahiro Sakurai a fait cette annonce dans une vidéo filmée à son domicile, car l’ensemble de l’équipe Smash travaille actuellement à distance. Sakurai a déclaré que Min Min avait été choisi parce que le réalisateur d’ARMS Kosuke Yabuki avait dit: «Je veux Min-Min». Il a également noté que le personnage était particulièrement difficile à intégrer dans le monde d’Ultimate, mais il pense que « nous avons pu créer un combattant avec un style de combat extraordinaire« .

Il s’agit du premier nouveau combattant à rejoindre Ultimate depuis la sortie de Byleth, star de Fire Emblem: Three Houses, au début de l’année. Parmi les autres ajouts relativement récents, citons Terry Bogard de Fatal Fury et le héros de Dragon Quest XI. En plus du personnage, le dernier DLC ajoute également un nouveau stade de combat d’Armes, ainsi que 18 pistes de la bande sonore incroyable du jeu. De plus, Sakurai a révélé deux nouvelles figurines Amiibo qui sont en préparation: Joker de Persona 5 et le héros de DQXI. Les deux seront disponibles plus tard cette année.

ARMS, quant à lui, a été l’un des jeux les plus intéressants de la première année de la Switch. Il se démarque des autres jeux de combats grâce à un système de combat qui utilise des bras extensibles qui permettent de frapper son adversaire. Il avait également une distribution éclectique de personnages, créant un nouvel univers dynamique pour rejoindre la gamme enviable de mondes fictifs de Nintendo.

Min Min est le premier des six personnages prévus pour la dernière vague de fighters en DLC d’Ultimate.