MSI : le PDG meurt après une chute depuis un immeuble

Le PDG de la société taïwanaise MSI, Sheng-Chang Chiang, a été retrouvé mort sur le parking d’un immeuble du groupe.

Sheng-Chang « Charles » Chiang, président et chef de la direction de la société technologique taïwanaise Micro-Star International (MSI), a fait une chute mortelle d’un immeuble dans l’après-midi du 7 juillet dernier. Les circonstances derrière la chute ne sont pas connues à cette heure, car la police mène une enquête.

Chiang avait pris la direction de MSI en janvier 2019. Selon TechPowerUp, il était responsable de la supervision du récent redressement de MSI dans la branche produits de l’entreprise. Chiang est diplômé de l’Institut d’Electronique de l’Université Jiao Tong, et avait « précédemment servi en tant qu’associé technologique de Yangzhi et directeur général de la division commerciale de la plateforme de bureau MSI ».

Le directeur général serait tombé du 7ème étage d’un immeuble MSI du centre ville de Taipei dans l’après-midi du 7 juillet dernier. La presse rapporte qu’il est mort sur le coup d’une fracture de la boîte crânienne. Pour le moment, on ignore s’il s’agit d’un suicide, d’un accident ou d’un meurtre. La police de Taipei a rapidement ouvert une enquête pour connaître les circonstances exactes du drame.

MSI a présenté ses condoléances à la famille de Chiang. « Il a fait partie de l’entreprise pendant plus de 20 ans et y a contribué d’une façon exceptionnelle » explique MSI dans un communiqué, soulignant que le PDG était « admiré par ses collègues » et ses collaborateurs.

« Monsieur Chiang était un leader respecté chez MSI et a largement contribué à ouvrir la voie au succès de la marque. Nous sommes tous profondément attristés par la nouvelle et pleurons la perte de M. Chiang. Il manquera beaucoup à toute l’équipe » ajoute la firme basée à Taiwan.

Fondée en 1986, MSI (Micro-Star International) est un fabricant d’ordinateurs portables de jeu, d’ordinateurs de bureau gaming, de périphériques et de composants, y compris des cartes mères et des cartes graphiques.