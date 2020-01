Nuclear Football : un PC portable de jeu à refroidissement liquide

Un internaute a converti une valise en un PC portable de jeu refroidi par liquide, e l’a appelé le «Nuclear Football».

Il existe plusieurs ordinateurs portables de jeu qui pourraient réaliser ce que le Nuclear Football a été conçu pour faire, mais son créateur voulait une expérience comprenant un écran plus grand tout en coûtant moins cher que les ordinateurs portables avec des spécifications comparables. Il a donc installé un PC refroidi par liquide sur mesure à l’intérieur d’une valise Pelican 1525 qui sert maintenant de plateforme de jeu portable idéale pour les voyages.

Contrairement à la mallette d’origine accompagnant le président américain, ce Nuclear Football est plus susceptible de déclencher une bombe atomique dans Fallout 76 plutôt que d’en autoriser une dans le monde réel. Son créateur, qui s’appelle ‘thegarbz’ sur Reddit, explique en détail comment sa routine de voyage a conduit à la création de ce PC sur mesure.

À l’intérieur du Nuclear Football se trouve un AMD Ryzen 5 2600 et un Nvidia RTX 2070 Super FE, ainsi que 16 Go de RAM installés sur une carte mère Gigabyte B450-i Aorus Pro Wifi.

Alimentés par le bloc d’alimentation compact SF600 de Corsair, les composants entassés à l’intérieur de la valise nécessitent une bonne gestion thermique. Cela est géré par le refroidissement à eau du matériel avec des pièces Alphacool, des ventilateurs Noctua, des blocs EKWB et un contrôleur de ventilateur personnalisé avec affichage de la température et liaison PC.

L’écran se présente sous la forme d’un moniteur Dell de 23 pouces, choisi parmi 45 écrans, pour ses fines bordures, son bord inférieur biseauté et ses boutons accessibles par l’avant. Il est monté sur le dessus du boîtier afin que le tout s’ouvre comme un ordinateur portable.

Étant donné que le bas du boîtier est également occupé, il n’y a pas de place pour un clavier intégré à l’intérieur. Cependant, l’avant dispose de nombreux ports pour connecter des périphériques, y compris un casque VR pour permettre une expérience de jeu de bureau complète.

À 12,1 kg, le Nuclear Football est strictement destiné à être utilisé sur un bureau, et sa portabilité est également affectée par le manque de batterie à bord. Il est cependant pratique à emmener dans la plupart des endroits et, plus important encore, met en évidence la flexibilité de la plateforme PC et la créativité des utilisateurs dans la conception d’une machine autour de leur cas d’utilisation.