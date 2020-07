Les profils utilisateurs arrivent sur Amazon Prime Video

Amazon propose désormais des profils aux utilisateurs de sa plateforme Prime Video. Les utilisateurs pourront créer jusqu’à six profils différents.

Avec plus de personnes restant à la maison, les services de streaming gèrent plus d’actions de plusieurs membres du ménage. Pour ceux qui ont l’habitude de voir des recommandations adaptées à leurs intérêts, le fait que d’autres personnes regardent sur le même compte peut ébranler ces listes.

Mardi, Amazon a annoncé qu’il ajoutait une fonctionnalité de profil utilisateur à son service Prime Video. Les abonnés peuvent bientôt ajouter jusqu’à cinq profils de vidéo à la demande (VOD) supplémentaires à leurs comptes, soit un total de six, y compris l’utilisateur principal.

L’avantage d’avoir des profils VOD séparés pour les membres de la famille est qu’il maintient les intérêts de chacun séparés. Il n’y a aucune raison pour que vos enfants reçoivent des recommandations pour regarder Jack Ryan pendant que vous êtes harcelé pour continuer à regarder Les Razmoket.

Amazon est un peu en retard dans le jeu avec la fonctionnalité, car le concurrent Netflix a introduit des profils d’utilisateurs en 2013, mais comme on dit, « Mieux vaut tard que jamais ».

L’utilisateur principal sera le profil par défaut et sera responsable de la configuration des autres comptes. Les abonnés peuvent activer le contrôle parental pour les enfants lors de la configuration. Les utilisateurs gèrent les profils en ligne ou via l’application iOS et Android Prime Video. La fonctionnalité arrive également avec les appareils Amazon Fire et « certains appareils de salon tels que la PlayStation 4 » au lancement.

Les achats via des sous-profils seront gérés par la fonction de partage de portefeuille d’Amazon, mais les comptes des enfants ne peuvent pas acheter ou louer de contenu. Les autorisations d’achat pour d’autres profils sont gérées dans les paramètres de la page de l’abonné principal.

Une fois configurée, l’activité des membres de la famille est suivie par l’apprentissage automatique, qui organise des recommandations adaptées aux préférences de chaque utilisateur. Il enregistrera également les listes de surveillance, la progression de la saison et les émissions en pause individuellement.

Les profils peuvent être entièrement désactivés à partir du paramètre « gérer vos profils », mais une fois désactivé, le partage de compte est définitivement désactivé. Il n’y a pas d’option pour le réactiver. Ne le désactivez donc que si vous n’avez vraiment pas l’intention de l’utiliser.

La fonctionnalité a commencé aujourd’hui dans le monde entier, mais Amazon a déclaré qu’il s’agissait d’une version par étapes, de sorte que tous les clients ne verront pas l’option en même temps. L’entreprise n’a pas non plus indiqué quand la mise en œuvre serait terminée. Les pages d’assistance d’Amazon contiennent plus d’informations pour aider les clients à démarrer.