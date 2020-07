L’événement Galaxy Note 20 aura lieu le 5 août

Samsung a confirmé que les Galaxy Note 20 seront dévoilés le 5 août 2020, lors d’une conférence Unpacked.

Il était presque certain que Samsung organiserait un événement Galaxy Unpacked le 5 août, mais la société l’a maintenant confirmé. Comme pour tant de choses cette année, la crise du Covid-19 signifie que ce sera une conférence en ligne uniquement. Vous pourrez regarder en direct sur le site Web de Samsung à 16h, heure française.

Samsung n’annonce généralement pas quels téléphones sont révélés lors de ses événements Unpacked, et cette année n’est pas différente, mais il a inclus une bulle de peinture dans son invitation qui ressemble à la version Mystic Gold du Note 20 Ultra vu dans une fuite récente.

« Le 5 août, rejoignez-nous pour une conférence Galaxy Unpacked en ligne destinée à explorer notre nouvel écosystème d’appareils Galaxy conçus pour donner vie à votre vie » a écrit Samsung dans le descriptif de la vidéo sur YouTube.

L’événement Unpacked sera axé sur le Galaxy Note 20, bien sûr, qui devrait arriver dans une taille standard de 6,4 pouces et un Note 20 Ultra de 6,9 pouces. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le plus petit modèle aurait la même résolution FHD + (1080 x 2280) que le Note 10 et arborerait un écran de 60 Hz, tandis que l’Ultra offrira une résolution plus élevée et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On pense que les deux téléphones prendront en charge la 5G.

Avant hier, un YouTuber a publié des images promotionnelles de ce qui serait les premières images réelles du Note 20 Ultra. Ils montrent quatre capteurs à l’arrière, y compris ce qui semble être un objectif zoom plié et un capteur 3D ToF ou une unité de mise au point automatique laser.

La série Galaxy Note 20 ne sera pas les seuls appareils dévoilés lors de l’événement. Attendez-vous à voir le Galaxy Fold 2, qui pourrait être appelé le Galaxy Z Fold ou même le Galaxy Z Fold 2. La Galaxy Tab S7, la nouvelle Galaxy Watch, les écouteurs Galaxy en forme de haricot et une version 5G du Galaxy Z Flip pourrait également faire son apparition.