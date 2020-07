5 meilleures alternatives à TikTok en 2020

Nous avons compilé une liste des meilleures alternatives TikTok, qui peuvent être utilisées à la fois sur iOS et Android.

TikTok est l’un des principaux réseaux sociaux de partage de vidéos. Avec de plus en plus de créateurs téléchargeant leur contenu et des utilisateurs regardant leurs vidéos, TikTok a accumulé jusqu’à présent 800 millions d’utilisateurs actifs.

Dans cet article, nous avons compilé une liste de certaines des meilleures alternatives TikTok qui peuvent être utilisées à la fois sur iOS et Android.

Existe-t-il une autre application comme TikTok?

Oui, il existe de nombreuses applications comme TikTok qui peuvent être utilisées pour créer et regarder des vidéos courtes. La majorité de ces applications Android comme TikTok sont livrées avec un enregistreur vidéo et un éditeur intégrés.

De plus, certains clones de TikTok sont riches en fonctionnalités qui permettent même aux créateurs de monétiser leur contenu et de gagner des récompenses ou de l’argent.

Meilleures alternatives / applications comme TikTok

1. Dubsmash

Sorti le 14 novembre 2014, Dubsmash est l’une des plus anciennes applications de service de partage de vidéos sur les réseaux sociaux existantes. En raison de la montée imprévue de la vogue de Musical.ly (plus tard connu sous le nom de TikTok), Dubsmash a été laissé pour compte.

Dubsmash possède toujours une centaine de millions d’installations et l’application est toujours utilisée par beaucoup pour créer des vidéos de synchronisation labiale amusantes et des mèmes pour des films et des dialogues télévisés célèbres. Semblable à TikTok, Dubsmash est disponible sur Android et iOS.

En utilisant Dubsmash, vous pouvez même ajouter des autocollants et des superpositions de texte pour rendre votre contenu plus attrayant.

En ce qui concerne l’interface utilisateur, elle est très similaire à celle de TikTok. Dans la section explorer, vous serez accueilli par des vidéos courtes créées par d’autres utilisateurs sur la plate-forme et une fois que vous suivrez vos créateurs préférés, leur contenu commencera à apparaître dans votre fil personnel.

2. Funimate

Si vous recherchez des applications comme TikTok qui ne sont pas des réseaux sociaux, Funimate pourrait vous impressionner. Comme le dit sa description sur Google Playstore, Funimate est un éditeur vidéo et un créateur de vidéos.

Semblable à TikTok, l’application permet aux utilisateurs de créer des vidéos de synchronisation labiale divertissantes, des vidéos au ralenti, des vidéos de montage par les fans et bien plus encore.

Le contenu créé sur Funimate peut ensuite être partagé sur toute autre plateforme comme Instagram, Youtube et autres. De plus, vous pouvez même partager vos clips musicaux créatifs sur Funimate et augmenter votre base de fans sur la plateforme.

Funimate est une application gratuite, mais vous pouvez déverrouiller plusieurs effets vidéo et fonctionnalités en achetant la version pro de l’application.

3. Mitron

Mitron est l’une des meilleures alternatives TikTok en Inde. En raison de sa ressemblance avec l’application pakistanaise TicTic, cette alternative indienne de TikTok est dans l’actualité depuis un certain temps maintenant. En fait, Mitron a été retiré du Google Playstore car il violait la politique anti-spam et de fonctionnalité minimale de Google.

Heureusement, les développeurs ont apporté les modifications nécessaires et l’application peut maintenant être téléchargée directement depuis le Playstore. Mitron peut être utilisé pour créer, éditer et partager des vidéos, et grâce à sa ressemblance avec l’interface utilisateur de TikTok, la plupart des utilisateurs de TikTok se sentiront comme chez eux.

Il convient de noter que Mitron n’existe que depuis quelques mois. Pour cette raison même, l’application n’est pas encore aussi riche en fonctionnalités que TikTok. Enfin, l’application Mitron n’est actuellement disponible que pour Android.

4. Chingari

Chingari est également une alternative indienne au TikTok. Pensée pour le marché local, vous pouvez facilement trouver du contenu dans différentes langues comme le pendjabi, le marathi, l’hindi, le gujarati, le bangla et bien d’autres sur le chingari.

En plus de créer et de regarder des vidéos, Chingari peut également être utilisé pour regarder les actualités et jouer à plusieurs petits jeux. Chingari permet aux utilisateurs de télécharger leurs vidéos préférées pour une visualisation hors ligne.

Chingari possède une base d’utilisateurs massive d’environ 1 million d’utilisateurs et après le sentiment anti-Chine, sa popularité a augmenté de façon spectaculaire. Semblable à TikTok, Chingari est disponible sur Android et iOS.

Malgré ses deux ans, Chingari n’est toujours pas sans défaut et les utilisateurs ont signalé plusieurs problèmes. Dans l’ensemble, c’est une excellente alternative à TikTok.

5. Zili – Funny Videos

L’interface utilisateur de Zili est également similaire à celle de TikTok et il est dédié à vous et aux sections suivantes. Zili propose également un ensemble puissant d’effets spéciaux, de musique de fond, d’outils d’édition de texte, d’autocollants et de filtres qui porteront la qualité de vos vidéos à un nouvel horizon.

En fonction de vos préférences, vous pouvez télécharger les vidéos sur Zili et même les partager avec WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat et d’autres plateformes de médias sociaux.

Un mot d’avertissement, il y a beaucoup de contenu pour adultes sur cette plateforme qui le place dans la catégorie des applications comme TikTok pour adultes. En ce qui concerne les inconvénients, Zili ne propose pas de service de messagerie dédié et les vitesses de téléchargement de ce service sont également mauvaises.