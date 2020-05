Les cartes SD de nouvelle génération sont extrêmement rapides

La SD Association vient d’annoncer l’arrivée de la norme SD 8.0, qui permettra aux nouvelles cartes SD d’afficher des vitesses de transfert inédites.

Dans le monde d’aujourd’hui des médias 4K, des fichiers d’images massifs et même des vidéos 8K, nous pourrions tous apprécier des options de stockage plus rapides et plus conséquentes. Dans le cas du premier, la SD Association a répondu à nos attentes avec la nouvelle norme SD 8.0, qui augmentera massivement les vitesses des cartes mémoire SD Express.

L’association a annoncé que la spécification SD 8.0 apportera une vitesse de transfert maximale de près de 4 gigaoctets par seconde (3 398 Mo/s), ce qui est environ quatre fois plus rapide que les 985 Mo/s trouvés dans les cartes SD Express actuelles, et un énorme boost par rapport aux 624 Mo/s utilisés par les cartes SD UHS-III les plus rapides.

La nouvelle spécification SD 8.0 peut atteindre ces vitesses vertigineuses en utilisant les interfaces PCIe 4.0 et les dernières NVMe (jusqu’à la version 1.4). Les cartes qui répondent aux spécifications 7.0 et 7.1 utilisent l’interface PCIe 3.0, qui est plus lente.

L’association indique que la nouvelle spécification sera disponible sur les cartes mémoire SDHC, SDXC et SDUC. Pour profiter de sa vitesse maximale, il faudra un lecteur de carte prenant en charge deux voies PCIe 4, mais même l’utilisation de PCI 3 permettra une vitesse de transfert d’environ 2 Go/s (1 920 Mo/s).

Les nouvelles cartes SD Express peuvent atteindre ces vitesses grâce à une nouvelle disposition de broches (trois rangées) à l’arrière, leur permettant de prendre en charge des voies PCIe 4.0 simples et doubles.

«Avec SD8.0, quiconque prend une vidéo au ralenti de son environnement ou prend des photos en rafale d’un événement sportif, SD Express aide à capturer les moments avec la plus haute qualité», explique le président de l’Association SD, Hiroyuki Sakamoto. «Cela signifie que la capture et la lecture de vidéos 4K et 8K, ainsi que des vidéos à 360 degrés peuvent être enregistrées et lues sans problème.»

Il faudra un certain temps avant que nous n’utilisions tous ces nouvelles cartes, avec des fabricants qui ne commenceront probablement pas à mettre en œuvre les spécifications avant la fin de l’année, et nous aurons également besoin d’appareils pour les prendre en charge. Heureusement, les cartes SD 8.0 seront rétrocompatibles avec les anciens lecteurs de cartes, bien qu’elles n’atteignent pas les vitesses maximales.