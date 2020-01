Le robot livreur de colis Digit est officiellement en vente

Agility Robotics met Digit, son robot bipède capable de soulever des colis de 18kg, sur le marché. Ford Motor est le premier client.

La startup américaine Agility Robotics a annoncé que son robot bipède Digit est maintenant en vente, les deux premières unités ont été achetées par le constructeur automobile Ford.

Ford, qui a été impliqué dans un projet de recherche avec la startup de robotique depuis l’année dernière, a déclaré dimanche soir avant le CES 2020 à Las Vegas qu’il recevrait les deux premiers robots provenant de la chaîne de production. Ford a testé comment Digit et les véhicules autonomes pourraient fonctionner ensemble pour résoudre ce que le CTO Ken Washington a appelé le problème des derniers mètres d’une livraison. La société aurait pour objectif de le placer à l’arrière d’un véhicule autonome de sorte qu’il puisse effectuer les derniers mètres d’une livraison.

Aucune des deux sociétés n’a mentionné le coût de Digit.

Rendre Digit disponible à la vente est une étape importante pour Agility, qui a quitté l’Université d’État de l’Oregon fin 2015 dans le but de commercialiser la recherche sur la locomotion bipède du Dynamic Robotics Laboratory. La société a présenté son robot Cassie inspiré d’une nautruche en 2017 en tant que plateforme de recherche bipède. Digit, qui s’est vu ajouté une partie supérieure du torse, des bras, des capteurs et une puissance de calcul supplémentaire au design de Cassie, a été introduit au printemps 2019. Depuis lors, l’Agility a affiné le design, y compris des pieds plus perfectionnés qui permettent à Digit de s’équilibrer sur un pied ou d’éviter les obstacles, avec notamment de nouveaux capteurs pour percevoir et cartographier le monde pour la navigation robotisée.

« Alors que la vente au détail en ligne continue de croître, nous pensons que les robots aideront nos clients commerciaux à développer des entreprises plus fortes en rendant les livraisons plus efficaces et abordables pour nous tous », a déclaré Washington dans un communiqué. «Nous avons beaucoup appris cette année en travaillant avec Agility, nous pouvons maintenant accélérer notre travail d’exploration avec des robots commerciaux Digit.»

Alors que Ford examine comment Digit peut aider les voitures autonomes à livrer des colis aux personnes, le robot a également d’autres applications telles que des entrepôts, a déclaré la société.