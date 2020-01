Tesla a livré avec succès 367500 véhicules en 2019

Tesla enregistre pas moins de 367 500 livraisons de voitures électriques au cours de l’année 2019, un record pour l’entreprise.

Tesla n’a jamais eu de facilité à rester à flot, mais malgré de nombreux obstacles, des controverses au niveau de la gestion des employés ainsi qu’une concurrence de plus en plus accrue, la société américaine a quand même réussi à s’imposer au cours de l’année 2019. Après avoir maîtrisé ses problèmes de production, Tesla a réussi à atteindre ses objectifs de livraison de véhicules pour l’année dernière.

Selon un rapport financier du quatrième trimestre 2019 publié par le constructeur automobile, ce dernier a livré précisément 367 500 véhicules tout au long de l’année précédente. Ce nombre est conforme aux prévisions passées, et cela permet d’avoir des chiffres supérieurs d’environ 50% par rapport à l’année 2018.

C’est un sacré bond en avant, et Tesla dit que ses chiffres pourraient même être plus importants encore. En effet, la marque ne considère une voiture comme «livrée» que si «toutes les formalités administratives» sont correctes et que le véhicule a effectivement a été reçu par un client (le simple fait de transporter la voiture ne suffit pas).

Pour référence, Tesla a livré 245240 véhicules en 2018, donc les calculs s’additionnent (donnez ou prenez quelques dizaines de livraisons).

Une grande partie des livraisons de Tesla en 2019, 112000, pour être exact, s’est produite au quatrième trimestre 2019, ce qui est prévisible. La saison des fêtes est celle où les gens reçoivent des cadeaux, même des cadeaux chers comme une toute nouvelle Tesla, ainsi que des primes de Noël de la part des employeurs, ce qui peut aider à payer les acomptes sur les prêts automobiles.

Théoriquement, ces chiffres de production ne devraient augmenter qu’au cours des prochaines années. Tesla a déjà commencé à produire des véhicules dans sa toute nouvelle Gigafactory basée à Shanghai, et une autre Gigafactory devrait ouvrir ses portes en 2021.