Le prochain flagship de Samsung Galaxy sera annoncé le 11 février

Samsung va officiellement présenter sa nouvelle gamme Galaxy le 11 février prochain, lors d’un évènement Unpacked organisé à San Francisco.

À San Francisco, le 11 février prochain, Samsung lancera son événement Unpacked et dévoilera ses premiers flagships de 2020, quels qu’ils soient. Pour une fois, nous en savons très peu.

Après une vidéo promotionnelle révélant la date ayant fuité il y a quelques jours, Samsung a décidé d’intensifier et de confirmer l’événement et de commencer à envoyer des invitations à la presse. Cependant, la marque reste vague sur les détails, et bien que nous attendions des remplacements pour la série Galaxy S10, nous ne savons pas si cela signifie deux modèles ou trois, ou si la 5G et un modèle pliable feront leur apparition.

Nous avons entendu quelques fuites sur les Galaxy S11 et S11 +, ou s’agit-il des S20 et S20 +? Ils contiennent principalement des mises à niveau des fiches techniques comme un processeur Snapdragon 865, des écrans 6,3 ”et 6,7” avec des bordures incurvées et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, sans oublier une pléthore de caméras arrière. Nous pourrions potentiellement y trouver des capteurs 3D ToF et des caméras 108MP. En revanche, on ne sait pas si Samsung a pris en compte les récentes performances et mises à niveau d’Apple en terme de batterie.

Next year is 2020, and 20 is a new beginning. — Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019

L’invitation de Samsung, illustrée en haut de cet article, contient également des formes étranges. Ce pourrait être un Galaxy Fold à gauche, et le modèle repliable à droite. Bien qu’il soit prématuré pour un Galaxy Fold 2, la forme gauche est peut-être juste la série S classique. Les formes pourraient également refléter les bosses de la caméra arrière, maintenant que les rectangles sont à la mode.

In Chinese social media, Samsung's next-generation Galaxy Fold phone was leaked.

Source: @ 王 奔 宏 pic.twitter.com/f69FAbYGxX — Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2019

Indépendamment de ce que Samsung prévoit d’annoncer lors de sa conférence le mois prochain, le mystère entourant l’événement ne fait qu’ajouter à l’excitation. Nous vous tiendrons au courant des annonces avec couverture ce jour-là.