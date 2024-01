Télécharger légalement vos films et séries sur Netflix

Vous voulez savoir comment télécharger vos films et séries Netflix avec la meilleure résolution possible ? Voici un guide complet.

Netflix offre une expérience de streaming exceptionnelle, mais saviez-vous que vous pouvez également télécharger légalement vos films et séries préférés pour les regarder hors ligne ? Grâce à une fonctionnalité disponible sur la plateforme, vous pouvez désormais profiter de vos contenus favoris sans avoir besoin d’une connexion Internet. Dans cet article, nous allons explorer comment utiliser cette fonction de téléchargement sur Netflix de manière simple et légale.

Vérifiez la disponibilité du téléchargement : Avant de commencer, assurez-vous que la fonction de téléchargement est disponible pour le contenu que vous souhaitez visionner hors ligne. Tous les films et séries ne sont pas disponibles en téléchargement en raison de restrictions de licence, mais de nombreux titres populaires le sont. Mettez à jour votre application Netflix : Assurez-vous d’avoir la version la plus récente de l’application Netflix sur votre appareil. Les mises à jour fréquentes ajoutent de nouvelles fonctionnalités et améliorent la stabilité, ce qui peut être crucial pour garantir une expérience de téléchargement fluide. Choisissez le contenu à télécharger : Une fois dans l’application Netflix, parcourez le catalogue et sélectionnez le film ou la série que vous souhaitez télécharger. Sur la page du contenu, vous verrez une icône de téléchargement, généralement représentée par une flèche vers le bas. Sélectionnez la qualité de téléchargement : Netflix propose plusieurs options de qualité pour le téléchargement. Vous pouvez choisir entre une qualité standard et une qualité supérieure. La qualité supérieure offre une meilleure résolution, mais les fichiers seront plus volumineux. Pour ajuster cela, accédez aux paramètres de téléchargement dans l’application. Gérez vos téléchargements : Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez accéder à vos contenus téléchargés dans la section dédiée de l’application. Vous pourrez également voir combien d’espace de stockage ils occupent sur votre appareil. Si l’espace est limité, vous pouvez supprimer des téléchargements pour libérer de l’espace. Respectez les limites de téléchargement : Notez que certains contenus ont des limites de téléchargement. Cela signifie que vous devrez peut-être renouveler le téléchargement après une certaine période pour continuer à le regarder hors ligne.

Télécharger légalement vos films et séries préférés sur Netflix est donc un moyen pratique de profiter de votre contenu même lorsque vous n’avez pas accès à Internet. Suivez ces étapes simples et profitez de l’expérience Netflix où que vous soyez, sans enfreindre les règles et les droits d’auteur. Profitez de vos moments de divertissement sans souci avec la fonction de téléchargement de Netflix.