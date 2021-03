Google abandonne la visionneuse Cardboard VR après sept ans

Après sept années de carrière., Google stoope officiellement les ventes de son Cardboard VR, son casque de réalité virtuelle en carton.

Une vérification rapide sur le Google Store révèle que la visionneuse à 10€ n’est plus disponible à l’achat. Des solutions tierces sont toujours en vente dans des points de vente comme Amazon et eBay si vous devez absolument en avoir une, mais vraiment, il est difficile d’envisager un avenir où les visionneuses en carton seront à nouveau populaires. Elles ont atteint leur objectif d’aider à faire connaître la réalité virtuelle moderne et il vaut probablement mieux les laisser dans le passé.

Oculus est largement reconnu pour avoir relancé le mouvement de réalité virtuelle moderne, mais plusieurs autres entreprises ont joué un rôle essentiel pour en arriver là où nous en sommes aujourd’hui.

Google a fait sa part il y a près de sept ans avec l’introduction d’une visionneuse de réalité virtuelle à faible coût appelée Cardboard. L’appareil, littéralement construit en carton, permettait aux gens de glisser leur téléphone portable dans une fente à l’avant de la visionneuse, créant ainsi un casque VR de fortune pour peu d’argent.

“Google Cardboard n’est plus disponible sur le Google Store. Nous continuerons à aider les développeurs qui souhaitent créer de nouvelles expériences grâce à notre projet open source Cardboard”, écrit la firme de Mountain View.

Google Cardboard a conduit à la création de la plateforme Daydream en 2016, mais cela a été de courte durée. Moins de trois ans après le lancement, Google a arrêté Daydream. Peu de temps après, le géant de la recherche a décidé d’ouvrir Cardboard. À ce moment-là, le signal avait été donné, mais le carton restait disponible… jusqu’à maintenant.