Snowfall : regarder la Saison 4 en streaming

Comment regarder en streaming la saison 4 de la série Snowfall sur internet ? Voici la réponse.

Snowfall est une série télévisée américaine créée par John Singleton, Eric Amadio et Dave Andron et diffusé depuis le 5 juillet 2017 sur la chaîne américaine FX. En France, la série est diffusée depuis le 23 novembre 2017 sur Canal+, en Belgique et au Luxembourg à partir du 23 décembre 2017 sur BeTV, et au Québec dès janvier 2019 sur Max.

Au niveau du casting, on trouve Damson Idris, Carter Hudson, Isaiah John, Sergio Peris-Mencheta, Alon Aboutboul, Amin Joseph, Angela Lewis, Reign Edwards, Judith Scott et Michael Hyatt.

La série débute à Los Angeles, en 1983, alors que le trafic de cocaïne fait des ravages dans la ville et ce dans toutes les classes sociales. Pauvreté, violence, drogue et prostitution sont l’ADN de la ville, tandis que les inégalités raciales battent toujours leur plein. Les villas luxueuses et la cocaïne hors de prix sont pour les Blancs, les quartiers pauvres et la marijuana sont pour les Noirs et les Latinos. La seule chose qui relie les Blancs et les Noirs est le trafic de drogue.

Pour cette nouvelle saison, la quatrième, l’histoire débute le 1er janvier 1985. Ronald Reagan a gagné sa campagne de ré-élection et la demande de crack est toujours aussi forte, ce qui est bon pour Franklin Saint et de son équipe. Ils se mettent néanmoins à prendre conscience des ravages causés par leur produit sur leur communauté. Ils ne sont pas les seuls, étant donné que la police de Los Angeles commence à avoir des moyens pour lutter contre la drogue, la pression se met ainsi à monter.

Regarder la saison 4 de Snowfall en streaming

En France, la saison 4 a débuté le jeudi 25 février, à partir de 23h00 sur Canal+ Séries. Il faut donc être abonné à la chaîne cryptée pour pouvoir suivre la série. L’autre possibilité pour voir la série dès maintenant et sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de la série suivi des mots-clés « en streaming ».