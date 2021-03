Epic Games acquiert la société mère du développeur Fall Guys Mediatonic

Epic Games a décidé de se payer Mediatonic, le studio derrière le célèbre jeu Fall Guys, sorti en août de l’année dernière.

Tonic Games vient de fusionner avec Epic Games. La société holding possède le développeur de Fall Guys, Mediatonic. Fall Guys a enregistré plus de 11 millions de téléchargements sur Steam uniquement depuis son lancement en août 2020. C’était également le billet de faveur le plus téléchargé de l’histoire de PlayStation Plus. L’accord mutuellement avantageux donne à Epic une autre source de revenus potentielle, tout en donnant à Tonic les ressources et la liberté de se développer/ Le deal est donc gagnant-gagnant.

Mardi, Mediatonic a appris que son hit Fall Guys: Ultimate Knockout avait été nominé pour cinq prix BAFTA. Par coïncidence, la nouvelle est arrivée à peu près au moment où Epic Games a annoncé la conclusion d’un accord pour reprendre la société mère du studio, Tonic Games Group. L’acquisition place également le studio Fortitude Games et l’éditeur Irregular Corporation sous l’égide d’Epic.

Epic insiste sur le fait que le gameplay de Fall Guys ne changera pas à la suite de la fusion. Cependant, dans un article de blog séparé, Mediatonic déclare vouloir implémenter certains éléments de Fortnite et de Rocket League dans son parcours d’obstacles de style bataille royale. Il mentionne les systèmes de compte, le jeu croisé et l’équipe contre l’équipe comme des fonctionnalités qu’il espère apporter à Fall Guys.

We've been nominated for 5 BAFTAS! Thank you @BAFTAGames pic.twitter.com/OpaGMoOt6b — Fall Guys 4041 🤖 SOON (@FallGuysGame) March 2, 2021

La direction de Tonic Games semblait enthousiasmée par la fusion dans le communiqué de presse.

«Chez Tonic Games Group, nous disons souvent que« tout le monde mérite un jeu qui donne l’impression qu’il a été fait pour eux. Avec Epic, nous avons l’impression d’avoir trouvé une maison qui a été faite pour nous », a déclaré le PDG et cofondateur de Tonic Games Group, Dave Bailey.

«Au-delà de la vision partagée entre nos équipes, nous voyons un énorme potentiel à combiner nos forces avec Epic», a déclaré le directeur des jeux et co-fondateur Paul Croft. «Qu’il s’agisse de faire de nos propres jeux le meilleur possible ou de permettre à d’autres développeurs de jeux de faire passer leur contenu du noyau d’une idée au succès commercial, nous savons qu’ensemble, nous pourrons atteindre de plus grands sommets.»

Fall Guys: Ultimate Knockout a été lancé en août dernier et a récemment annoncé sa quatrième saison dans un teaser avec une ambiance VHS des années 1980 (voir ci-dessus).

Depuis sa création, l’équipe de Fall Guys est passée de 35 à plus de 150 employés. Avec le soutien d’Epic, l’équipe devrait être en mesure de continuer à produire du contenu saison après saison, tout comme Fortnite le fait depuis plusieurs années maintenant.

Fall Guys est actuellement disponible sur PlayStation 4 | 5 et PC via Steam. Les portages Nintendo Switch et Xbox arrivent cet été et seront probablement bientôt disponibles sur la vitrine d’Epic.