Un pont imprimé en 3D a été inauguré à Amsterdam

Le premier pont en acier entièrement imprimé en 3D a été inauguré à Amsterdam par la reine Máxima des Pays-Bas.

C’est une tournure des événements qui semble avoir été imaginée par un réseau de neurones formé sur les tweets d’Elon Musk et les épisodes de Black Mirror, mais jeudi, la reine Máxima des Pays-Bas a inauguré un pont en acier de 12 m de long dans le quartier rouge d’Amsterdam, le premier au monde à être imprimé en 3D.

Techniquement, la reine n’a pas fait le travail elle-même, appuyant plutôt sur un bouton vert qui a incité un bras de robot à couper un ruban pour l’ouverture du pont. Bien que cela puisse sembler un peu étrange, étant donné la première mondiale du pont et la fabrication additive robotique de fil et d’arc (GMAW), c’était plus symbolique qu’autre chose.

La technique GMAW utilise le soudage à l’arc métallique de gaz pour déposer des couches de métal lors de l’impression d’une structure, un processus beaucoup plus rapide que la construction à l’aide de métal en poudre. Le résultat final, dans ce cas, est une conception unique qui semble plus sculptée que conçue, ce qui, selon Tim Geurtjens de la société de fabrication MX3D, était un avantage majeur pour faciliter la construction de conceptions plus exotiques.

« Si vous voulez avoir un pont très décoré ou un pont vraiment esthétique, cela devient soudain une bonne option pour l’imprimer », a-t-il déclaré. « Parce qu’il ne s’agit pas seulement de rendre les choses moins chères et plus efficaces pour nous, il s’agit de donner aux architectes et aux designers un nouvel outil, un nouvel outil très cool, dans lequel ils peuvent repenser la conception de leur architecture et leurs conceptions. »

Le pont a également été équipé de capteurs, afin que les chercheurs de l’Imperial College de Londres puissent surveiller la réponse de la structure à son utilisation et les contraintes des piétons qui la traversent.

Le conseiller d’Amsterdam Micha Mos, cependant, avait des ambitions plus élevées pour le pont, espérant que la structure de 6 tonnes pourrait aider à la perception de la région et de son image. « Cela peut attirer un nouveau type de visiteur, plus intéressé par l’architecture et le design, ce qui contribuera à changer la façon dont le quartier est perçu comme quelque chose que vous voulez visiter, mais visitez avec respect qu’il ne l’a été au cours des derniers des décennies », a-t-il déclaré.

Si c’est le cas, il vaut mieux commencer à le faire rapidement, le pont ne devrait être en place que pendant deux ans, le temps que le pont précédent de l’emplacement soit en cours de rénovation.