Certains lecteurs Blu-ray de Samsung auraient cessé de fonctionner

De nombreux propriétaires de lecteurs Blu-ray de Samsung ont rapporté que leurs lecteurs sont devenus inutilisables.

Les lecteurs Blu-ray de Samsung semblent ne pas fonctionner correctement pour des centaines d’utilisateurs, et personne n’est sûr du problème. Certains utilisateurs signalent que leurs lecteurs Blu-ray sont bloqués dans une boucle de redémarrage sans fin lorsqu’ils sont allumés, d’autres ont signalé avoir entendu un bourdonnement comme si l’appareil essayait de lire un disque, mais dans de nombreux cas, il n’y a pas de disque dans la machine.

Certaines machines s’arrêtent peu de temps après leur mise sous tension, et d’autres utilisateurs signalent que leurs appareils ne répondent plus aux commandes et aux boutons. Les problèmes ne semblent pas être limités à un modèle particulier.

Sur le forum de support communautaire de Samsung, certains utilisateurs ont expliqué les problèmes commencés par une mise à jour du firmware, mais ZDNet dit que cela ne semble pas être le cas, suggérant que le coupable probable était un certificat SSL expiré que les lecteurs Blu-ray utilisaient pour se connecter aux serveurs Samsung.

Samsung a fait savoir qu’il était au courant de la situation et mène une enquête, sans donner davantage d’explications sur le problème.