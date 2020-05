L’alternative Zoom de Facebook pour 50 personnes, Messenger Rooms, est maintenant disponible

Facebook lance Messenger Rooms, une solution de visioconférence avec jusqu’à 50 invités, qui vient concurrencer Zoom.

Le nouveau produit de chat vidéo de Facebook, Messenger Rooms, est désormais accessible à tous sur mobile et sur ordinateur. Le service est une version plus riche en fonctionnalités et élargie de la fonction d’appel vidéo de Facebook Messenger existante, et il permet à jusqu’à 50 personnes de discuter en vidéo sans limite de temps via l’application Facebook principale ou via l’application Messenger dédiée.

Facebook dit que vous pouvez définir des limites sur qui peut rejoindre, ou vous pouvez le rendre public à toute personne disposant du lien même s’ils n’ont pas de compte Facebook. « Vous pouvez démarrer et partager des salles sur Facebook via le fil d’actualités, les groupes et les événements, il est donc facile pour vous de passer quand vous le souhaitez », écrit Stan Chudnovsky, vice-président de Messenger de Facebook, dans un article de blog publié aujourd’hui. « Vous pouvez choisir qui peut voir et rejoindre votre chambre ou retirer des personnes de votre chambre et verrouiller la salle si vous ne voulez pas que quelqu’un d’autre se joigne. »

Vous pouvez toujours utiliser Messenger pour effectuer des appels individuels et des chats vidéo ou des appels de groupe et des chats vidéo de groupe comme vous le pouviez auparavant. Mais maintenant, si vous appuyez sur la section « Contacts » de Messenger, vous aurez la possibilité de créer une salle. De là, vous pouvez définir des paramètres comme la fonction de la pièce – «sortir» ou «happy hour», entre autres choix, ainsi qu’une option personnalisée – et qui est autorisé à entrer. Vous pouvez faire la même chose du haut de la Facebook News Feed dans l’application principale.

Vous pouvez choisir de mettre la salle à la disposition de n’importe lequel de vos amis et de toute personne avec laquelle vous partagez le lien ou choisir des personnes spécifiques sur votre liste d’amis qui recevront ensuite des invitations personnelles de votre part. Si vous décidez de le rendre public à l’ensemble de votre liste d’amis, il s’affichera en haut du fil d’actualités pour l’ensemble de votre réseau, alors méfiez-vous de le faire par accident. Et soyez prudent sur l’endroit où vous mettez le lien.

Facebook fait la promotion du nouveau produit dans son application principale avec un carrousel de cartes en haut de l’écran qui répertorie les visages de divers amis et l’option «Dites bonjour». En tapant sur une seule carte, vous aurez la possibilité de créer une chambre avec cette personne ou de lui envoyer un message directement sur Messenger.

Messenger Rooms est l’occasion pour le réseau social de repositionner ses produits de messagerie en tant que versions plus familières et plus soignées d’alternatives de chat vidéo populaires. Facebook dit qu’il ne crypte pas les appels de bout en bout, comme il le fait sur WhatsApp, mais précise qu’il ne verra ni n’écoutera les appels, tout comme il ne le fait pas sur Messenger. La société conseille également aux utilisateurs de signaler les rooms dans lesquelles se produisent des comportements illicites.

Jusqu’à présent, l’application de téléconférence Zoom a mené la charge en prenant la place des lieux de rencontre sociaux pendant la pandémie COVID-19, malgré ses innombrables problèmes de confidentialité. Mais il y a aussi Houseparty, l’application appartenant à Epic Games, Facebook a essayé à l’origine de cloner avec son concurrent malheureux et maintenant disparu Bonfire. Et Google a récemment remanié son application Hangouts Meet pour les téléconférences d’entreprise et l’a transformée en Google Meet, une option plus conviviale et actuellement gratuite liée aux comptes Gmail des utilisateurs.