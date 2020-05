Facebook achète Giphy et l’intègre à Instagram

Facebook a acheté le service de partage de GIF Giphy, qui sera intégré à Instagram ainsi que d’autres apps de l’entreprise.

Facebook achète le populaire site de création et de partage de GIF Giphy pour un prix déclaré de 400 millions de dollars, avec l’intention d’intégrer la gigantesque bibliothèque d’images animées dans Instagram et d’autres applications Facebook. La nouvelle de l’accord a été annoncée pour la première fois par Axios, qui a révélé la valeur de 400 millions de dollars de l’accord.

Giphy est l’un des plus grands sites de GIF sur Internet, offrant des outils pour créer, partager et remixer des GIF. Facebook s’appuie déjà sur l’API de Giphy pour sourcer des GIF dans ses applications depuis des années: Instagram, l’application Facebook principale, Facebook Messenger et WhatsApp fonctionnent déjà tous avec le service. Selon Facebook, 50% de tout le trafic de Giphy provient de ses applications, dont la moitié provient d’Instagram uniquement.

Sous sa nouvelle propriété, Giphy continuera à faire partie de l’équipe Instagram, dans le but de rendre encore plus facile l’envoi de GIF et de stickers dans des Stories Instagram et des messages directs. Pour l’instant, cependant, Facebook dit que les choses resteront inchangées pour les utilisateurs de Giphy.

«Les gens pourront toujours télécharger des GIF; les développeurs et les partenaires API continueront d’avoir le même accès aux API de Giphy; et la communauté créative de Giphy sera toujours en mesure de créer un excellent contenu », a déclaré Vishal Shah, vice-président produit d’Instagram, dans un blog annonçant la nouvelle.

De nombreux services s’appuient sur l’API de Giphy pour fournir des GIF, notamment Twitter, Pinterest, Slack, Reddit, etc. Bien que l’annonce de Facebook semble indiquer que ces services pourront toujours compter sur Giphy comme ils le font actuellement, du moins pour l’instant, il pourrait y avoir une tension supplémentaire avec ces services à l’avenir étant donné que plusieurs d’entre eux sont en concurrence directe avec Facebook lui-même.