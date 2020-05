Apple acquiert la startup de réalité virtuelle NextVR

Apple a annoncé l’acquisition de NextVR, une startup spécialisée dans la diffusion d’événements live en VR.

Apple a confirmé aujourd’hui l’acquisition de NextVR, une startup de réalité virtuelle spécialisée dans la production de contenu VR pour les événements sportifs. Aucune des deux sociétés n’a divulgué les termes de l’accord, mais 9to5Mac rapporte qu’il pourrait valoir environ 100 millions de dollars. Apple embaucherait également la plupart des ingénieurs de NextVR sous une société écran et les informerait d’une éventuelle réinstallation au siège d’Apple.

NextVR, basé en Californie, était bien connu pour ses partenariats avec des ligues sportives pour diffuser des matchs en réalité virtuelle. La société a conclu un accord avec la NBA pour diffuser les meilleurs moments de la finale de la NBA 2019 à divers casques de réalité virtuelle, notamment PlayStation VR, Oculus Rift, HTC Vive et les partenaires de casques de réalité mixte de Microsoft.

Les intérêts d’Apple dans la réalité augmentée (RA) et en réalité virtuelle sont bien connus. En 2016, l’entreprise a embauché Doug Bowman, le directeur du Center for Human-Computer Interaction at Virginia Tech. L’année suivante, Apple a acquis la startup AR Vrvana pour 30 millions de dollars. Parmi les autres acquisitions notables figurent Primesense, le développeur original de Kinect et Perceptio, spécialisé dans les systèmes de classification d’images AI.

Alors qu’une partie de ces acquisitions a conduit au développement de Face ID, les intérêts d’Apple sont bien plus importants que la simple reconnaissance faciale. Apple se préparerait à publier un casque AR en 2022 et une version plus petite en 2023. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déjà déclaré officiellement que la réalité augmentée serait aussi grande que les smartphones.

9to5Mac suppose qu’en plus de la réalité virtuelle, les brevets technologiques de NextVR pour la mise à l’échelle des flux vidéo peuvent également jouer un rôle dans la stratégie de contenu à long terme d’Apple. Au lieu de regarder des vidéos Apple TV + sur votre iPhone ou Apple TV, vous pouvez attacher une paire de lunettes Apple VR et l’avoir littéralement devant votre visage.