Roku acquiert le contenu de Quibi pour moins de 100 millions de dollars

Le groupe de vidéo américain Roku rachète le catalogue de Quibi, qui a cessé son activité après 6 mois d’activité.

Quibi, la plateforme de vidéo en streaming aux formats courts de Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman, vivra via Roku … ou du moins, sa bibliothèque de contenu. Roku a déclaré qu’il était occupé à préparer le groupe de streaming Roku pour le nouveau contenu et qu’il partagera plus de détails à l’approche du lancement.

Vendredi, le spécialiste des médias en streaming a déclaré qu’il travaillait pour ajouter plus de 75 programmes et des centaines d’heures de programmation de Quibi à The Roku Channel plus tard cette année. Le contenu mentionné par son nom incluait Punk’d, Reno 911 !, Survive, Die Hart, Dummy et Flipped, entre autres.

Mieux encore, tout sera disponible gratuitement.

Quibi, abréviation de «quick bites», était une plateforme de streaming vidéo aux formats courts (de 5 à 10 minutes) lancée en avril dernier. La société a réussi à collecter une somme impressionnante d’argent au cours de sa phase de préparation, mais le lancement d’un service axé sur les mobiles pendant une pandémie s’est avéré trop difficile à surmonter.

Après avoir manqué de grandes projections d’abonnés et épuisé toutes les autres options possibles, la société n’a finalement eu d’autre choix que de se replier six mois seulement après le lancement. Quibi aurait même tenté de vendre son contenu à Facebook et NBCUniversal, mais ni l’un ni l’autre ne s’est montré intéressé.

Les conditions financières de l’acquisition des contenus du défunt service de streaming n’ont pas été partagées bien que des sources proches du dossier aient déclaré au Wall Street Journal que le prix était « nettement inférieur » à 100 millions de dollars.