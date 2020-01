Activision Blizzard a conclu un partenariat avec YouTube pour le streaming eSport

Activision Blizzard a conclu un partenariat avec YouTube pour le streaming de ses compétitions sur YouTube Gaming.

Activision Blizzard et Google se sont associés sur tout ce qui concerne le streaming, des tournois d’eSports en streaming sur YouTube, aux jeux en cloud sur Stadia. Hier, la première saison de la Call of Duty League a débuté avec un bang avec près de 700 000 viewers en direct sur la première diffusion. Demain, ils auront la première « Hype Battle » avec Michael B. Jordan de Black Panther. Dans deux semaines, la troisième saison d’Overwatch League sera diffusée et tentera de dépasser les 13 millions de vues reçues au cours de la première semaine de la deuxième saison.

YouTube Gaming a gagné le gros lot.

YouTube Gaming a généralement échoué dans le passé, et a même fermé son application et son portail dédiés en mai. Cependant, ces derniers mois, ils ont pu faire bouger les choses grâce à une brillante nouvelle stratégie: l’argent.

Ils ont payé une fortune pour signer des accords d’exclusivité avec certains streamers, y compris CouRage, Valkyrae, LazarBeam et Muselk. Ensemble, les quatre ont 23,3 millions d’abonnés sur la plateforme.

« Avec plus de 200 millions de joueurs par jour regardant plus de 50 milliards d’heures de contenu de jeu par an, YouTube offre aux joueurs et à leurs fans passionnés la plateforme de jeu vidéo la plus populaire au monde », a déclaré Ryan Wyatt, responsable des jeux sur YouTube.

Le résultat net d’Activision Blizzard semble sans aucun doute très bon en ce moment également. Ils avaient précédemment conclu un accord de 90 millions de dollars avec Twitch pour diffuser les deux premières saisons de l’Overwatch League sur la plate-forme, donc Google doit les avoir surenchéri pour les prochaines saisons.

«La Overwatch League et la Call of Duty League sont les exemples par excellence du contenu e-sport de classe mondiale. En tant qu’ancien commentateur de l’e-sport Call of Duty, je ne pouvais pas être plus excité qu’Activision Blizzard choisisse YouTube comme site exclusif pour la diffusion numérique en direct des deux ligues. Ce partenariat démontre encore notre engagement à avoir un produit de streaming en direct de classe mondiale pour les jeux. »

Il est également possible que Google propose des incitations liées à l’hébergement des jeux sur Google Stadia. Aucun des jeux majeurs d’Activision Blizzard n’est actuellement disponible sur Stadia, mais après l’annonce de l’exclusivité d’aujourd’hui, ils ne peuvent pas être loin.