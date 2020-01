Byte le successeur de Vine est maintenant disponible sur iOS et Android

Byte, le successeur de la célèbre application Vine, est maintenant disponible sur les appareils sous iOS et Android.

Dom Hofmann, le co-créateur de Vine qui a tranquillement travaillé sur un successeur de la plateforme de mini vidéos, a déclaré que la nouvelle application, appelée Byte, est désormais disponible sur iOS et Android. L’application est disponible en version bêta depuis un certain temps, mais son lancement vendredi après-midi a été une surprise totale.

Hofmann développe Byte depuis plusieurs années, après avoir quitté Vine juste après son acquisition par Twitter. La dernière fois que nous l’avons entendu à titre officiel au sujet du lancement de l’application (il publie régulièrement des mises à jour sur le forum en ligne plutôt actif de l’application), c’était en novembre 2018, lorsque Hofmann a déclaré qu’il arriverait au printemps de l’année suivante.

C’était après que Hofmann ait reporté les travaux sur le successeur de Vine, qu’il avait initialement nommé V2 avant de renommer officiellement le projet en Byte, en mai 2018. Le nom lui-même ne doit pas être confondu avec Bytedance, la société chinoise derrière l’app TikTok. TikTok est maintenant le principal concurrent de Byte, car l’application est rapidement devenue l’une des plateformes les plus populaires jamais créées et a largement repris le segment des vidéos courtes de Vine après qu’Instagram et Snapchat sont devenus moins orientés vers les adolescents et plus centrés sur la publicité.

En fait, Hofmann a trouvé le nom Byte en 2015, quand il concevait sa prochaine application. C’était une application créative de courte durée avec un composant social similaire à l’app Vine originale qui vous permettait de créer des bandes sonores personnalisées pour jouer sur des images et des GIF, un peu comme la façon dont TikTok a utilisé la musique pour connaître son succès actuel. Hofmann a simplement repris le nom Byte en tant que nom officiel du produit pour V2 lorsqu’il a décidé qu’il allait en fait la continuer et la publier.

very soon, we'll introduce a pilot version of our partner program which we will use to pay creators. byte celebrates creativity and community, and compensating creators is one important way we can support both. stay tuned for more info.

— byte (@byte_app) January 25, 2020