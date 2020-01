La police de Londres déploiera des caméras de reconnaissance faciale en direct

La police de Londres va déployer des caméras de reconnaissance faciale en direct pour attraper les criminels en fuite.

Ce n’est un secret pour personne que la vie privée et l’anonymat font partie du passé dans certaines parties du monde. Cela est particulièrement évident dans des pays comme la Chine, où les niveaux de surveillance, presque dystopiques sont la norme. Cependant, pour le meilleur ou pour le pire, il semble qu’une partie de cette technologie sera bientôt mise en place à Londres.

Comme l’a rapporté The Guardian vendredi, la police métropolitaine de Londres prévoit de commencer à utiliser des caméras de reconnaissance faciale en direct dans les rues de la ville dans un avenir pas si lointain. L’espoir est que ces caméras aideront les officiers à attraper des suspects ou des criminels sur des listes de surveillance « sur mesure ».

La police vise principalement à utiliser les caméras pour trouver des criminels violents ou autrement dangereux, et les données de tous les innocents qui se sont fait scanner le visage seront apparemment supprimées « en quelques secondes ». Selon The Guardian, les caméras sont efficaces à 70% pour repérer les suspects recherchés, et « 80% » des personnes interrogées par la police soutiennent leur existence.

La police métropolitaine affirme que leurs systèmes n’ont identifié à tort qu’un individu sur mille comme suspect lors des tests, mais nous nous attendons à ce que les résultats réels varient.

Comme nous l’avons signalé dans le passé, ce type de technologie est loin d’être parfait. Nous ne pouvons pas parler de l’efficacité de la mise en œuvre particulière de la reconnaissance faciale par les forces de police métropolitaines, mais d’autres technologies dans ce secteur, comme la « Rekognition » d’Amazon, ont des antécédents de signalements de faux positifs.

Même si les caméras en question affichaient un taux de réussite de 100%, leur déploiement devrait toujours rencontrer une forte résistance de la part des défenseurs de la vie privée. En effet, cette nouvelle a déjà déclenché plusieurs débats houleux sur les réseaux sociaux. Beaucoup se demandent si la compromission potentielle de leur anonymat vaut la sécurité supplémentaire que ces caméras de reconnaissance faciale pourraient apporter.

Que vous soyez pour ou contre l’utilisation de caméras de reconnaissance faciale dans les rues de Londres, nous aimerions connaître votre opinion sur cette actualité dans les commentaires ci-dessous.