Qu’est-ce que Amazon Prime? Prix, avantages …

Amazon Prime, qu’est-ce que c’est, quels sont les avantages, est-ce que ça vaut le coup ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Pour ces clients, Amazon propose une collection de services payants de souscription. Elle est présente dans de nombreux pays, dont la France. Parmi les services, on trouve un service pour des livraisons plus rapides (24h), un service de sVOD, une plateforme de streaming musicale. Voici donc un résumé détaillé concernant cette offre.

Quel est le prix de Amazon Prime ?

Un abonnement standard coûte actuellement 49 euros par ans. Sachez que vous pouvez tester le service avant de souscrire à un abonnement via une offre d’essai gratuite de 30 jours. Si vous avez entre 18-24 ans, vous pouvez obtenir une réduction à 24 euros. Précisons que la livraison en 24 heures en France métropolitaine, à Monaco et en Belgique, coûte 1 ct d’euros pendant la période d’essai si vous commandez des livres. Si vous préférez une formule mensuelle, le prix est fixé à 5,99 euros par mois.

Amazon Premium permet donc de commander de nombreux produits du catalogue, avec une livraison garantie en 24 heures sur les produits ayant le logo correspondant Amazon Prime sur leur page. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c’est que la formule donne accès à de nombreux autres services. Parmi ceux-ci, on retrouve Prime Video, le service de vidéo à la demande créé par Amazon et qui vient concurrencer Netflix.

Quels sont les avantages d’Amazon Prime ?

En plus de la livraison en un jour ouvré, du service de vidéo à la demande, Amazon propose de nombreux avantages dans son pack Amazon Prime :

– Livraison en 24 heures gratuite et illimitée en France, à Monaco et en Belgique

– Accès gratuit au service de streaming Prime Vidéo, ave ses programmes exclusifs comme The Grand Tour, The Man In The High Castle, Mozart in the Jungle et Transparent

– Accès à Twitch Prime avec des jeux gratuits, DLC et tarifs réduits.

– Accès à Amazon Drive avec l’abonnement Prime Photos : stockage illimité de photos + 5 Go supplémentaires

– Accès à la bibliothèque de prêt Kindle : Si vous possédez un Kindle, empruntez gratuitement un eBook Kindle par mois

– Vous profitez également des réductions Amazon Prime Day, une période de promotion spéciale qui se déroule sur deux jours pendant les soldes d’été. Celle-ci est réservée uniquement aux abonnés Prime.

Enfin, notez qu’en vous inscrivant au programme Amazon Prime, vous pouvez également inviter un membre de votre foyer (résidant à la même adresse) à partager les avantages de livraison de votre inscription sans frais supplémentaires. Bien sûr, l’invité perd automatiquement les bénéfices liés au programme Amazon Prime si le titulaire du compte Amazon Prime le retire en tant qu’invité ou met fin à son inscription.

Comment se désabonner du service ?

La première chose à savoir avant de prendre un abonnement est que le service payant d’Amazon le reconduira tous les ans après votre première souscription. Cela signifie que si vous ne vous désabonnez pas, vous payerez ainsi tous les ans les 49 € de frais pour être un membre Prime.

Pour se désabonner, vous devez vous connecter et vous rendre sur la page Mon Compte. Puis dans Vos Paramètres, vous trouverez la section Amazon Prime : gérer mes paramètres. Ensuite, vous trouverez l’option Fin d’adhésion sur le côté gauche de la page. Vous avez ensuite à confirmer pour terminer votre abonnement Prime.