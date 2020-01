Shopify : Avis sur la solution de e-commerce

Avis sur Shopify, l’un des meilleurs outils de boutiques en ligne sur le marché. Nous détaillons ses avantages et inconvénients, tarifs etc…

Dans cet avis sur Shopify, nous examinons l’un des outils de création de boutique en ligne les plus populaires actuellement disponibles. Lisez la suite pour en savoir plus sur les avantages et les inconvénients de cette solution de e-commerce.

Qu’est-ce que Shopify ?

Shopify est une application Web qui vous permet de créer votre propre boutique en ligne. Elle vous propose une large gamme de thèmes qui peuvent être personnalisés pour répondre aux exigences de marque des utilisateurs individuels, et elle permet de vendre des biens physiques ou numériques.

L’une des principales idées derrière Shopify est que les utilisateurs n’ayant pas beaucoup de compétences techniques puissent créer une boutique sans la participation d’une agence de design ou d’un développeur Web. Cependant, les personnes familiarisées avec le HTML et CSS seront ravies de découvrir que Shopify vous permet de modifier les deux, vous donnant beaucoup de contrôle sur la conception des thèmes.

Parce que Shopify est une solution hébergée, vous n’avez pas à vous soucier d’acheter un hébergement Web ou d’installer un logiciel n’importe où; l’idée est qu’à peu près tout ce dont vous avez besoin pour créer et gérer votre boutique se fait «tout de suite».

Cela dit, vous pouvez personnaliser une boutique Shopify pour répondre à des exigences plus individuelles grâce à l’ajout d’applications – plus d’informations plus tard – ou à l’aide de code personnalisé.

Shopify est un logiciel en tant que service (« Saas »), cela signifie que vous ne le possédez pas, mais payez plutôt des frais mensuels pour l’utiliser. Tant que vous avez accès à un navigateur Web et à Internet, vous pouvez gérer votre magasin de n’importe où.

Combien de personnes utilisent Shopify? Et pourquoi est-ce important?

Selon Shopify, le produit a :

plus de 1 000 000 d’utilisateurs actifs

a généré plus de 183 milliards de dollars de ventes.

Maintenant, sans entrer dans le département des comptes de Shopify, il est impossible de vérifier l’exactitude des chiffres ci-dessus, mais il est assez sûr de dire que Shopify est certainement l’une des plateformes de commerce électronique les plus établies.

Ceci est important car lorsque vous choisissez une solution hébergée avec laquelle créer une boutique en ligne, vous accordez une grande confiance à l’entreprise qui la propose. Dans le passé, il y a eu des cas de fermeture de services similaires dans le passé. Magento Go en est un bon exemple. Quand cela arrive, cela entraîne toutes sortes de problèmes pour les utilisateurs (qui doivent migrer leurs magasins vers une autre plateforme dans un délai relativement court) .

La forte position de Shopify sur le marché et sa très grande base d’utilisateurs devraient rendre moins probable la perspective de difficultés financières pour l’entreprise, ce qui à son tour rend moins probable la perspective d’un magasin que vous hébergez avec eux.

Nous verrons rapidement ce que vous pouvez faire avec Shopify, mais d’abord, examinons les prix.

Les Prix sur Shopify

Vous avez le choix entre cinq plans tarifaires Shopify:

‘Shopify Lite’ – 9 $ par mois

«Basic Shopify» – 29 $ par mois

‘Shopify’ – 79 $ par mois

«Advanced Shopify» – 299 $ par mois

‘Shopify Plus’ – les frais sont négociables, mais généralement de l’ordre de 2000 $ par mois.

Shopify représente l’un des moyens les moins chers de vendre en ligne, avec son forfait de base, « Shopify Lite », qui coûte 9 $ par mois et vous permet de vendre un nombre illimité de produits.

Cependant, il est important de noter que le plan ‘Lite’ ne vous permet pas de construire une boutique en ligne autonome entièrement fonctionnelle:

Elle vous permet de vendre via votre page Facebook

Elle vous permet d’utiliser Shopify dans un emplacement physique pour vendre des marchandises ou gérer l’inventaire

Vous donne accès au bouton d’achat de Shopify, qui vous permet de vendre des marchandises sur un site Web ou un blog existant.

Le bouton d’achat fonctionne de manière similaire au bouton « Acheter maintenant » de Paypal, mais comme il renvoie à Shopify, des options plus sophistiquées concernant le suivi des commandes et leur statut d’exécution sont disponibles. De plus, vous pouvez utiliser un bouton d’achat pour afficher des catégories entières de produits sur un autre site.

L’utilisation du bouton d’achat Shopify vous permet d’intégrer Shopify dans un site développé sur une autre plate-forme (par exemple, Squarespace ou WordPress); il s’agit d’une fonctionnalité utile pour les utilisateurs qui sont généralement satisfaits de leur site Web existant mais souhaitent y intégrer certaines fonctionnalités de commerce électronique Shopify.

Au fur et à mesure que vous montez sur l’échelle de prix, vous rencontrerez le plan « Basic Shopify » pour 29 $ par mois; le plan «Shopify» pour 79 $ par mois et le plan «Advanced Shopify» pour 299 $ par mois. Contrairement au plan «Lite», tous ces plans vous permettent d’héberger une boutique en ligne entièrement fonctionnelle.

Enfin, il y a aussi le plan «Shopify Plus» à considérer – il s’agit, comme son nom l’indique, d’une solution de «qualité entreprise» qui est davantage conçue pour les grandes entreprises; il offre des fonctionnalités avancées concernant la sécurité, les API et la réalisation.

Quelles sont donc les principales différences entre chaque offre ?

Les principales fonctionnalités à surveiller (et à ne pas manquer en sélectionnant le mauvais plan Shopify) sont:

Création de rapports : la fonctionnalité de création de rapports professionnels n’est disponible que sur les forfaits «Shopify» à 79 $; et les outils de création de rapports avancés (qui vous permettent de créer des rapports personnalisés) ne sont fournis que sur les plans « Advanced Shopify » et « Shopify Plus » les plus chers.

Cartes-cadeaux : elles ne sont disponibles qu’avec les forfaits 79 $ et plus

Expédition par transporteur en temps réel : ceci n’est disponible que sur le plan ‘Advanced Shopify’ le plus cher

Comptes pour le personnel : ceux-ci vous permettent d’accorder différentes autorisations à différents membres de votre équipe (ce qui est très utile pour restreindre l’accès aux données sensibles); vous avez droit à 2 comptes de personnel sur le plan «Basic Shopify»; 5 sur le plan ‘Shopify’ et 15 sur le plan ‘Advanced Shopify’.

Fonctionnalité de point de vente (POS) : vous ne pouvez pas bénéficier de toutes les fonctionnalités POS, ce qui vous permet de vendre en utilisant Shopify dans un emplacement physique, sauf si vous êtes sur un plan « Shopify » ou supérieur (je discute plus en détail du point de vente ci-dessous). ).

Shopify Plus, la version pour entreprise de Shopify, fournit toutes les fonctionnalités principales, mais fournit également des fonctionnalités destinées aux grandes entreprises, à savoir:

Disponibilité du serveur garantie

Prise en charge d’API

Niveau d’assistance «White glove» via un «Merchant Success Manager» dédié

Adresse SSL / IP dédiée

Fonctions de sécurité avancées.

Il convient de mentionner que vous n’avez pas à payer pour les plans sur une base mensuelle. Vous pouvez payer sur une base annuelle ou biennale. Shopify offre un rabais de 10% sur un forfait annuel et un rabais de 20% sur un forfait biennal, lorsqu’ils sont payés d’avance.

La structure de prix globale de Shopify est assez cohérente avec les principaux produits concurrents tels que Bigcommerce, Squarespace et Volusion; la principale différence concerne le plan » Lite » qui, bien qu’il ne vous offre pas de boutique en ligne entièrement hébergée, vous permet d’utiliser de nombreuses fonctionnalités clés de Shopify sur un autre site Web pour des frais mensuels très bas.

Si nous avons une critique à émettre sur la structure de prix de Shopify, ce serait que certaines fonctionnalités que vous pourriez vous attendre à trouver sur les plans d’entrée de gamme, comme les cartes-cadeaux et les rapports appropriés, ne deviennent disponibles que lorsque vous optez pour une solution plus chère (ou utilisez une application payante).

D’autres solutions, notamment Bigcommerce, sont considérablement plus généreuses avec l’ensemble de fonctionnalités d’entrée de gamme, offrant un peu plus une approche «tout-en-un».

Voyons comment Shopify vous permet réellement d’accepter les paiements pour vos marchandises, car c’est là que certains avantages clés de l’utilisation de la plateforme peuvent être trouvés.

Paiements Shopify, passerelles de paiement et frais de transaction

Il existe deux façons d’accepter les paiements par carte de crédit sur Shopify.

Le plus simple, pour les utilisateurs des pays où il est pris en charge, est d’utiliser Shopify Payments, le système de paiement intégré de Shopify.

Si vous l’utilisez, vous n’avez pas du tout à vous soucier des frais de transaction, ce qui est génial. Cependant, il reste un « commission sur chaque transaction » à considérer: aux États-Unis, vous pouvez vous attendre à payer un taux compris entre 2,4% et 2,9% de chaque transaction par carte de crédit (plus sur certains plans, 30c supplémentaires). Dans d’autres pays, le taux est plus bas (la fourchette des frais de carte de crédit au Royaume-Uni, par exemple, s’étend de 1,6% à 2,2%). En France, la commission sur chaque transaction varie de: 0.50% à 1.5%.

Le taux exact dépend du type de plan que vous utilisez, les frais de transaction les plus bas (comme vous pouvez vous y attendre) sont disponibles sur les abonnements mensuels les plus chers.

Alternativement, vous pouvez utiliser une «passerelle de paiement» tierce pour traiter les transactions par carte – parmi lesquelles il existe plus de 100 parmi lesquelles choisir (bien plus que celles disponibles sur les plateformes concurrentes Bigcommerce, Volusion ou Squarespace).

L’utilisation d’une passerelle de paiement tierce nécessite un peu de configuration. Vous devrez configurer un « compte marchand » avec un fournisseur de passerelle de paiement. Selon le fournisseur de passerelle de paiement que vous utilisez, vous pouvez vous attendre à payer un pourcentage des frais de transaction, des frais mensuels ou les deux.

Si vous utilisez une passerelle de paiement, Shopify appliquera également des frais de transaction (entre 0,5% et 2% selon le plan Shopify sur lequel vous êtes. Encore une fois, les frais diminuent à mesure que les plans mensuels deviennent plus chers).

Qu’il soit plus avantageux d’utiliser Shopify Payments ou une passerelle de paiement, cela dépendra beaucoup du type de passerelle de paiement que vous envisagez d’utiliser et du plan Shopify que vous utilisez.

Une chose importante à noter à propos de Shopify Payments est qu’elle n’est disponible que pour les utilisateurs basés dans certains pays.

Ceux-ci sont:

Australie

Canada

Danemark

Allemagne

RAS Hong Kong Chine

Irlande

Italie

Japon

Les Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Singapour

Espagne

Suède

Royaume-Uni

États-Unis d’Amérique (notez cependant que Shopify Payments n’est pas disponible sur les territoires américains à l’exception de Porto Rico.)

Donc, si vous ne vendez pas depuis l’un de ces territoires, vous devrez utiliser un autre fournisseur de passerelle de paiement distinct (ce qui signifie que vous devrez certainement intégrer les frais de transaction dans l’équation).

Comme mentionné ci-dessus cependant, Shopify s’intègre à beaucoup plus de passerelles de paiement que les autres produits concurrents (plus de 100 d’entre eux), donc si vous vendez en dehors de ces pays, vous devriez être en mesure de trouver assez facilement une passerelle de paiement adaptée à votre emplacement. .

Maintenant que nous avons passé en revue les fonctionnalités de tarification et de paiement, il est temps de discuter de l’apparence réelle des magasins Shopify.

Thèmes Shopify

Shopify propose 8 modèles de commerce électronique (ou » thèmes ») gratuits que vous pouvez utiliser. Chacun d’entre eux se décline en deux ou trois variantes différentes, de sorte que ces modèles se traduisent réellement par une sélection raisonnablement décente de designs. Cela dit, le nombre de modèles groupés proposés par Shopify est faible par rapport aux solutions de création de sites Web concurrentes comme Squarespace ou Wix.

Cependant, les thèmes Shopify fournis sont attrayants et réactifs, ce qui signifie qu’ils s’afficheront bien sur tous les appareils.

Si les modèles gratuits ne font pas vraiment flotter votre bateau, vous pouvez utiliser un thème payant ou » premium » – dont il existe 64 (et encore une fois, chaque thème est disponible en quelques variantes). Ceux-ci varient en prix de 140 $ à 180 $, et comme pour les thèmes gratuits, ils sont tous entièrement réactifs.

Dans la boutique de thèmes, vous pouvez parcourir tous les modèles gratuits et payants à l’aide d’une large gamme de filtres: par exemple, vous pouvez afficher les modèles par secteur, type de page d’accueil, style de mise en page, etc. Cela signifie que vous devriez pouvoir trouver un thème adapté à votre magasin sans trop de difficulté.

En termes d’esthétique, les modèles sont tous d’aspect professionnel, agréable à l’œil et de nature très lisse – rien à redire ici.

Certains thèmes vous permettent d’utiliser des fonctionnalités de conception contemporaine telles que le défilement de parallaxe et les arrière-plans vidéo; et dans l’ensemble, l’offre de modèles de Shopify est l’une des plus haute qualité du marché du commerce électronique.

Et bien sûr, si vous n’êtes pas satisfait de l’offre de thème fournie par Shopify et souhaitez créer quelque chose de vraiment distinctif, il y a toujours la possibilité de créer votre propre thème; il est facile d’accéder au code du thème et de nombreux supports sont fournis pour vous aider à développer votre propre thème Shopify.

Une chose à garder à l’esprit lors de la prise de décision sur le thème est de savoir s’il est officiellement pris en charge par Shopify. Tous les thèmes gratuits le sont, mais si vous utilisez un thème premium, vous devrez peut-être contacter un développeur tiers pour toute assistance dont vous pourriez avoir besoin pour l’installer ou le personnaliser.

Une fois que vous avez choisi un plan Shopify et choisi votre modèle, vous pouvez commencer à vendre avec la plateforme. Voyons donc à quel point il est facile de le faire avec Shopify et explorons plus en détail ses principales fonctionnalités de commerce électronique.

Interface et facilité d’utilisation

Shopify est assez simple à utiliser et a une interface propre et moderne.

L’interface vous permet de configurer et de gérer une variété de canaux de vente des étiquettes Shopify. Certains des principaux sont:

Une boutique en ligne: c’est votre site Web Shopify principal.

Facebook: un onglet sur votre page Facebook où les utilisateurs peuvent parcourir et acheter vos produits.

Messenger: vous pouvez vendre directement aux clients dans les conversations Messenger avec eux (ainsi que fournir des notifications de commande et d’expédition et répondre aux demandes des clients).

Bouton d’achat: ce canal vous permet d’intégrer des fonctionnalités de commerce électronique – via des «boutons d’achat» – sur n’importe quel site Web ou blog.

Amazon: cela vous permet de gérer vos listes Amazon et vos produits Shopify en un seul endroit.

Ebay: cela vous permet de lister vos produits sur Ebay en utilisant votre boutique Shopify.

De nombreux autres canaux sont également disponibles (dont Instagram, Houzz et Buzzfeed).

Dans l’ensemble, il est assez simple d’utiliser ces canaux de vente – et l’interface Shopify en général – mais il y a quelques problèmes à mentionner:

Images de produits (canal de la boutique en ligne)

Si vous téléchargez des images sur Shopify avec des proportions différentes, Shopify ne les recadre pas automatiquement. En d’autres termes, vos catalogues de produits seront constitués d’une série d’images de formes différentes; cela a un impact négatif sur la conception.

Vous pouvez contourner ce problème en utilisant un programme de retouche photo pour assurer des rapports d’aspect d’image cohérents pour tous vos produits – mais à moins que vous ne le fassiez avant de commencer à télécharger vos images, vous risquez de vous retrouver mal à la tête, en particulier si votre magasin en contient un grand nombre. de produits.

Vendre des produits sur Facebook avec Shopify

Il vaut probablement la peine de signaler que l’intégration Shopify-Facebook ne conviendra pas à tous les marchands. Dans l’état actuel des choses, il est assez facile d’utiliser le » canal Facebook » de Shopify pour remplir la section boutique d’une page Facebook – mais vos clients ne pourront acheter qu’un article à la fois sur la page Facebook en question (il n’y a pas de » ajouter au panier » option).

Cela conviendra à certains vendeurs (par exemple, les groupes et les artistes qui souhaitent vendre un nouveau CD via leur page Facebook), mais tous les marchands qui ont une clientèle qui achète normalement des articles en plusieurs quantités trouveront peut-être cette configuration frustrante.

De plus, vous ne pouvez pas vendre de produits numériques sur Facebook. Seuls les produits livrables peuvent y être vendus.

Pour être honnête, ce sont des limites du côté Facebook, mais vous devez en être conscient si vous avez des projets de vente sur Facebook. Et jusqu’à ce qu’ils soient adressés, de nombreux marchands utilisant Shopify peuvent être encouragés à simplement recommander à leurs abonnés Facebook de cliquer sur un bouton qui les mènera à leur boutique en ligne complète.

Ces problèmes mis à part, l’interface de Shopify est propre, conviviale et ne devrait pas présenter trop de difficultés à la plupart des utilisateurs.

Point de vente Shopify

Une caractéristique particulièrement forte offerte par Shopify qui mérite une mention spéciale, et qui le distingue de ses concurrents, est ses options de point de vente (POS) et son matériel.

Le matériel de point de vente de Shopify vous permet d’utiliser Shopify pour vendre non seulement en ligne mais aussi dans des emplacements physiques, tant que vous avez un appareil iOS ou Android. Une large gamme de matériel est disponible à l’achat (lecteurs de codes-barres, caisses, imprimantes de reçus, etc.) pour vous y aider.

Il existe plusieurs applications pour les outils de point de vente de Shopify: par exemple, ils vous permettent de vendre dans une boutique éphémère, à partir d’un étal de marché, lors d’un événement ou même dans un point de vente permanent, tout en gardant votre inventaire et le stock est automatiquement synchronisé.

Il est important de noter cependant que vous devez être sur le plan « Shopify » ou supérieur pour tirer le meilleur parti du point de vente. En effet, bien que les plans «Lite» et «Basic» vous permettent de vendre en personne à l’aide d’un lecteur de carte, ils ne

facilitent pas les codes PIN du personnel

vous permettent pas d’enregistrer des équipes

proposent pas plusieurs emplacements de vente

vous fournissent pas un support pour tout matériel

Importation et exportation de produits

Importation dans Shopify

Comme la plupart des constructeurs de magasins similaires, Shopify vous permet d’importer des données produit à partir d’un fichier CSV. C’est pratique si vous souhaitez télécharger en masse un grand nombre de nouveaux produits vers votre magasin ou migrer des données depuis une autre plate-forme de commerce électronique. La vidéo ci-dessous (en anglais) décrit le fonctionnement du processus.

Si vous êtes un client Shopify Plus, vous pouvez également utiliser l’application Transporter et l’outil de ligne de commande pour importer des produits.

En ce qui concerne les données textuelles, si vous souhaitez importer des publications à partir d’une plateforme de blogs telle que Tumblr ou WordPress, vos options sont les suivantes:

copier et coller du contenu

utiliser l’API Shopify

acheter une application tierce (telle que l’application «Blogfeeder» payante).

Exporter depuis Shopify

En ce qui concerne l’exportation de données, vous pouvez exporter des données de produit vers un fichier CSV très facilement.

En ce qui concerne les pages et les publications, cependant, cela n’est pas réalisable dès le départ. Si vous avez les compétences techniques pertinentes, vous pouvez cependant utiliser l’API de Shopify pour les retirer de la plateforme Shopify.

Vous pouvez également utiliser une application tierce pour exporter votre contenu (par exemple Blogfeeder ou Exlm, qui vous offrent toutes deux un large éventail d’options pour extraire votre contenu de Shopify).

Utilisation de variantes et d’options de produits dans Shopify

Shopify vous permet de créer jusqu’à 100 variantes différentes d’un même produit. Cependant, ces variantes ne peuvent impliquer que trois options de produit.

Ainsi, par exemple, si vous vendez des chaussures, vous pouvez autoriser les utilisateurs à choisir jusqu’à 100 variantes différentes d’une chaussure particulière, chacune dans 3 options différentes (par exemple la couleur, la taille et le style) – mais vous ne pouvez pas leur permettre de choisissez une couleur de lacet en plus de cela.

Utilisation des catégories de produits dans Shopify

Bien qu’il soit possible d’améliorer la façon dont Shopify gère les variantes et options de produits, la façon dont il gère les catégories de produits (ou dans le langage Shopify, les » collections ») est superbe et meilleure que celle trouvée sur de nombreuses plates-formes de commerce électronique concurrentes.

Vous pouvez ajouter manuellement des produits à une collection ou – et c’est un énorme gain de temps pour les utilisateurs avec de grandes gammes de produits – utiliser des «collections automatisées». Cela implique essentiellement la mise en place de règles (basées sur les titres de produits, les tags, etc.) qui placent automatiquement les produits dans la bonne collection.

Cela peut vous faire économiser des heures, voire des jours, de saisie et de manipulation de données, en particulier si vous avez un grand nombre de produits dans votre boutique en ligne.

Vous devrez cependant vous assurer de nommer ou d’étiqueter vos produits de manière extrêmement cohérente pour tirer parti de cette fonctionnalité, car l’automatisation ne fonctionne que si vous avez une convention de dénomination cohérente pour les titres de produits, les étiquettes, etc.

Mais utilisé correctement, c’est super.

Accepter plusieurs devises dans Shopify

La possibilité d’afficher les prix dans plusieurs devises est une fonctionnalité très utile pour les commerçants qui souhaitent vendre sur plusieurs territoires – et étant donné la nature mondiale d’Internet, beaucoup le feront.

Contrairement à plusieurs solutions de commerce électronique de premier plan, Shopify vous permet de le faire, tant que vous utilisez sa passerelle de paiement intégrée, Shopify Payments.

En termes de qualité de cette fonctionnalité, cela pourrait être mieux.

Tout d’abord, à moins que vous ne bénéficiez d’un forfait Shopify Plus (2000 $ par mois!), Vos utilisateurs devront utiliser un sélecteur de devises pour choisir leur devise préférée – la géolocalisation, qui utilise des adresses IP pour afficher automatiquement la devise pertinente pour les visiteurs de votre site, n’est pas disponible.

Deuxièmement, un sélecteur de devises n’est fourni que sur un thème Shopify (Debut). Si vous n’utilisez pas ce thème, vous devrez insérer du code dans votre boutique Shopify pour en créer un.

Compte tenu des limitations ci-dessus, je soupçonne que de nombreux commerçants se retrouveront à rechercher une application tierce pour gérer les paiements multidevises; sur la base de mes recherches, Bold Multi-Currency est probablement votre meilleur pari ici.

Dans l’ensemble, Shopify est probablement toujours la meilleure option pour les marchands souhaitant vendre en plusieurs devises, mais il y a certainement des améliorations qui pourraient être apportées ici.

Récupération de panier abandonné dans Shopify

La récupération de panier abandonné dans Shopify est conçue pour vous aider à vendre des produits à des personnes qui ont parcouru la plupart du temps une transaction pour changer d’avis au dernier moment.

Auparavant, cela n’était disponible que sur les plans Shopify les plus chers, ceux au prix de 79 $ ou plus, mais récemment Shopify l’a ajouté sur tous les plans.

Cela signifie que vous obtenez la fonctionnalité de sauvegarde de panier abandonnée à un prix considérablement plus bas que ses principaux concurrents Bigcommerce et Squarespace. Alors qu’avec Shopify, vous pouvez obtenir la fonctionnalité à partir de seulement 9 $, Bigcommerce et Squarespace ne la proposent que sur leurs plans de 79,95 $ et 46 $ par mois respectivement.

Les fabricants de produits concurrents Bigcommerce affirment que l’utilisation d’outils de récupération de panier abandonné peut augmenter vos revenus jusqu’à 15%, ce qui est évidemment très important.

En termes de fonctionnement de la récupération de panier abandonné dans Shopify, cela vous permet essentiellement de:

afficher la liste des personnes qui ont abandonné leur chariot et leur envoyer manuellement un e-mail

demandez à Shopify d’envoyer automatiquement un e-mail aux visiteurs de votre site qui ont abandonné leur panier (contenant un lien vers leur panier abandonné sur votre boutique).

Cette dernière option est probablement la meilleure façon de procéder à la récupération d’un panier abandonné, car elle permet de gagner du temps.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus, Shopify vous recommande d’envoyer votre e-mail de panier abandonné 10 heures après que le visiteur de votre site a abandonné son panier. En effet, selon les recherches effectuées par Shopify, c’est l’intervalle de temps qui génère le plus de ventes terminées. Vous avez également la possibilité d’envoyer un e-mail de rappel 1 heure, 6 heures ou 24 heures après l’abandon d’un panier.

Dans un souci d’équilibre, il convient de souligner que bien qu’elle soit plus chère, l’approche de Bigcommerce en matière de récupération de panier abandonné est sans doute un peu plus complète que celle de Shopify.

Avec Bigcommerce, vous pouvez programmer trois e-mails à envoyer automatiquement aux utilisateurs qui abandonnent leurs paniers; et l’insertion de codes de réduction (encourager les gens à terminer leurs transactions) est également un processus plus simple.

Champs personnalisés et téléchargements de fichiers

Certains commerçants auront besoin de la fonctionnalité pour permettre à un utilisateur de fournir du texte au point d’achat (par exemple, les bijoutiers peuvent exiger une copie d’inscription, etc.).

Shopify vous permettra de capturer ces données, mais c’est un processus plutôt compliqué: vous devez créer une « propriété d’élément de campagne » en ajoutant manuellement du code HTML à votre modèle. L’autre alternative est de payer pour une application pour faire ce travail, ce qui n’est pas idéal.

C’est une histoire similaire avec les téléchargements de fichiers: si vous devez offrir à vos clients la possibilité de télécharger un fichier (par exemple, une image à utiliser sur un t-shirt ou une tasse), vous devrez obtenir un codage ou, oui, vous l’avez deviné, payez pour une application pertinente.

L’absence de ce type de fonctionnalité prête à l’emploi dans Shopify est probablement l’une de ses omissions les plus flagrantes.

Fonctionnalités SEO de Shopify

L’ensemble de fonctionnalités SEO de Shopify est généralement bon et se compare favorablement avec d’autres plates-formes de création de sites hébergées (en particulier Squarespace et Jimdo).

Les options de référencement sur les pages dans Shopify sont très faciles à gérer : la modification des titres de page et des méta descriptions est extrêmement simple, tout comme l’ajout de titres et de texte alternatif.

L’ajout de redirections 301 (qui permettent aux moteurs de recherche de savoir lorsqu’un emplacement de page a changé) est également très simple, et en fait, Shopify vous invite automatiquement à le faire (et crée la redirection pour vous) si vous modifiez l’URL d’une page.

Il existe cependant quelques domaines où Shopify SEO pourrait être légèrement meilleur: bien que vous puissiez personnaliser vos URL, la plateforme ajoute des préfixes à vos pages et produits, c’est-à-dire,

/ pages / avant pages

/ messages / avant messages

/ produits / avant produits

Dans un monde idéal, il serait bon de ne pas y avoir ces préfixes, car les algorithmes de recherche de Google préfèrent une structure d’URL plus simple.

L’autre chose qu’il devrait être plus facile de faire est de changer les noms des fichiers image – si vous voulez changer un nom de fichier à des fins de référencement, vous devrez le renommer localement puis le télécharger à nouveau.

Mais dans l’ensemble, les fonctionnalités de référencement de Shopify sont robustes et je n’ai pas de plaintes majeures.

App Store de Shopify

En plus des fonctionnalités de base de Shopify, il existe également un magasin d’applications que vous pouvez visiter pour obtenir des applications (gratuites et payantes) qui renforcent ce que votre magasin peut faire.

Il existe un grand nombre d’applications disponibles (plus de 3200) – plus que toute autre plate-forme de commerce électronique que j’ai rencontrée. Ces applications ajoutent des fonctionnalités spécifiques à votre boutique ou la font parler à un autre outil (comme Xero ou Zendesk).

Cette large gamme d’applications est à la fois l’un des arguments les plus puissants pour utiliser Shopify par rapport à ses concurrents – mais peut-être aussi un argument contre.

Du côté positif, cela signifie que vous disposez d’une vaste gamme d’options non seulement lorsqu’il s’agit d’ajouter des fonctionnalités à votre magasin, mais également de les intégrer à d’autres outils et plates-formes.

En revanche, cela signifie qu’il y a beaucoup de situations où obtenir les fonctionnalités dont vous avez besoin (par exemple le format AMP, plus d’options de produit ou des champs personnalisés) nécessite invariablement l’installation d’une application payante.

Les plates-formes concurrentes telles que Bigcommerce et Squarespace, en revanche, ont tendance à inclure davantage de fonctionnalités comme celle-ci, ce qui signifie que vous ne payez pas autant sur les applications (mais également, vous ne pouvez pas vous intégrer aussi facilement à autant d’outils tiers).

Voici quelques exemples d’applications Shopify disponibles:

applications de capture de données

applications de comptabilité

applications économiseur de paniers abandonnés (plus sophistiqué que l’économiseur de panier prêt à l’emploi de Shopify)

applications de vente multi-devises

applications avancées de création de rapports.

Donc, si l’ensemble de fonctionnalités «prêt à l’emploi» de Shopify ne semble pas au départ répondre à vos besoins, cela vaut la peine de jeter un œil à l’App Store pour voir s’il existe un module complémentaire qui vous aidera.

Les principales applications tierces prises en charge via les intégrations incluent Xero, Freshbooks, Zendesk et Campaign Monitor.

Cela vaut la peine de s’attarder un instant sur une application pour laquelle une intégration officielle qui n’existe pas: Mailchimp. Malheureusement, en raison d’un différend concernant la protection des données et les problèmes de confidentialité, l’intégration de Shopify-Mailchimp a été retirée de la boutique d’applications Shopify.

Vous pouvez toujours utiliser Mailchimp avec Shopify, mais vous devrez utiliser davantage de solutions de contournement manuelles pour ce faire; Vous pouvez également envisager d’utiliser une autre solution de marketing par e-mail, telle que Getresponse ou Campaign Monitor, pour gérer les communications électroniques (consultez notre revue Getresponse et notre revue Campaign Monitor pour plus d’informations sur ces produits).

Dropshipping avec Shopify

De nombreux utilisateurs potentiels de Shopify se demanderont comment cela facilite le dropshipping, une méthode d’exécution où vous ne conservez pas ce que vous vendez en stock (vous prenez la commande, l’envoyez à un fournisseur et ils livrent la marchandise à votre client – votre magasin est en fait un intermédiaire de toutes sortes).

La bonne nouvelle est que Shopify propose une très large gamme d’applications dropshipping qui vous permettent de rechercher et de vendre en ligne une variété de produits de fournisseurs très facilement. C’est probablement l’une des meilleures plates-formes de ce type pour le dropshipping.

Pour plus d’informations sur le dropshipping en tant que modèle d’entreprise, je vous suggère de regarder le webinaire gratuit de Shopify sur le dropshipping, qui passe par tout le processus de création d’une entreprise de dropshipping en profondeur.

Une chose que je voudrais voir ici, cependant, c’est plus d’informations sur la qualité des fournisseurs de dropshipping – peut-être une «note éthique» ou similaire. Beaucoup de marchandises livrées en dropshipping sont produites en Extrême-Orient – où les conditions de travail peuvent être très mauvaises. Dans l’état actuel des choses, il est difficile d’être sûr que les produits que vous vendez via des applications de dropshipping dans Shopify sont produits de manière éthique.

Mini-guichet unique TVA dans Shopify

Un aspect vraiment fort de Shopify qui n’est pas souvent repris dans d’autres critiques de Shopify est la façon dont il s’adresse extrêmement bien au MOSS TVA, ou, pour utiliser son titre complet, » Mini-guichet unique TVA ».

La MOSS TVA est fondamentalement une exigence que les vendeurs de produits numériques aux consommateurs dans l’UE ajoutent une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à chaque produit numérique par pays (c’est-à-dire qu’il y a un taux de TVA à appliquer pour le Royaume-Uni, un pour l’Irlande etc).

Contrairement à de nombreux produits concurrents, comme Squarespace ou Bigcommerce, Shopify calcule automatiquement le taux approprié. Il n’y a donc aucun inconvénient à mettre en place des règles fiscales manuelles, etc. C’est une fonctionnalité extrêmement utile et pour moi, c’est un USP pour Shopify.

Et en parlant de produits numériques …

Vendre des produits numériques avec Shopify

Si vous souhaitez vendre des produits numériques avec Shopify, cela est parfaitement faisable mais pas configurable directement.

Pour vendre des fichiers, les utilisateurs doivent installer une application distincte («Digital Downloads App» de Shopify).

La bonne nouvelle est que c’est gratuit et très facile à utiliser. Vous pouvez la configurer pour qu’elle fonctionne automatiquement, afin qu’un lien de téléchargement soit donné au client immédiatement après le paiement et qu’un lien lui soit envoyé par e-mail lorsque sa commande est exécutée; ou alternativement, si pour une raison quelconque vous souhaitez contrôler vos achats, vous pouvez effectuer la réalisation manuellement.

Il y a cependant une limite à la taille du fichier produit: vous ne pouvez vendre que des produits numériques jusqu’à 5 Go (il existe cependant des solutions de contournement, en utilisant différentes applications tierces qui hébergent vos fichiers ou vous permettent d’utiliser des services de partage de fichiers tels que Dropbox pour livrer votre des dossiers).

Rapports

Shopify fournit une gamme complète de rapports, notamment:

rapports de ventes

rapports des clients (d’où viennent vos clients, le pourcentage de nouveaux clients par rapport à ceux qui reviennent, leurs dépenses globales et la dernière fois qu’ils ont passé une commande)

rapports marketing (comment vous avez acquis vos clients)

rapports de données de recherche (quels produits les clients ont-ils recherchés dans votre boutique en ligne)

rapports financiers (ventes, rapports fiscaux, etc.)

rapports de panier abandonné.

Il y a cependant quelque chose de négatif à signaler ici: les rapports les plus utiles ne sont disponibles dans Shopify que si vous êtes sur l’un de leurs plans les plus chers : « Shopify », « Advanced Shopify » ou » Shopify Plus ».

Si vous n’êtes pas sur l’un de ces plans, vous obtenez simplement un tableau de bord assez basique contenant uniquement les statistiques de la ligne supérieure. Bien que le tableau de bord vous permette de garder une trace des données de vente de base, ce n’est pas aussi bon que d’avoir un rapport dédié.

Cela contraste négativement avec le produit concurrent clé Bigcommerce, qui fournit une fonctionnalité de reporting solide sur tous ses plans. Mais si vous découragez la fonctionnalité de création de rapports de Shopify, vous la trouverez très bonne (et bien meilleure que tout ce que Squarespace a à offrir au service de création de rapports, par exemple).

Un générateur de rapports avancé est également disponible dans Shopify, ce qui vous permet de créer vos propres rapports personnalisés – mais encore une fois, il a un prix élevé: vous devrez être sur un plan de 299 $ + pour en profiter.

Bloguer dans Shopify

Les blogs sont l’un des principaux moyens d’augmenter le trafic vers votre site et de mener à bien une campagne de marketing entrant réussie; et Shopify est livré avec un outil de blog intégré qui vous permet de créer le type de contenu dont vous aurez besoin pour assurer la visibilité de votre site dans les résultats de recherche.

Cependant, la fonctionnalité de blog de Shopify n’est en aucun cas aussi sophistiquée que celle que vous trouveriez sur un site WordPress. Par exemple, les omissions dans la fonctionnalité de blog de Shopify incluent le versionnage de contenu et les plug-ins SEO de style Yoast; et en ce qui concerne la catégorisation des articles, les articles de blog Shopify vous permettent uniquement d’utiliser des tags, il n’y a pas de catégories disponibles (d’autres plateformes de blogs autorisent généralement l’utilisation des deux).

Cela dit, la fonctionnalité de blogging intégrée dans Shopify est généralement bien et répondra parfaitement aux exigences de la plupart des marchands. Vous pouvez également, avec un peu de configuration, y relier l’outil de commentaire Disqus, qui est utile.

Comme mentionné précédemment dans cet examen, l’exportation des articles de blog Shopify n’est pas aussi simple que cela pourrait être. Vous devrez utiliser l’API Shopify pour diffuser votre contenu, ou bien installer une application tierce pour le faire.

Gérer votre boutique Shopify sur un appareil mobile

Shopify propose deux applications principales que vous pouvez utiliser pour gérer votre boutique sur un appareil mobile: «Shopify» et «Shopify Point of Sale».

L’application «Shopify» vous permet de visualiser et d’exécuter les commandes; ajouter / modifier des produits; afficher les rapports et communiquer avec les membres de votre équipe via un «calendrier» de commande.

L’application « Shopify Point of Sale », comme son nom l’indique, est destinée aux utilisateurs qui souhaitent utiliser Shopify au point de vente – vous pouvez l’utiliser pour effectuer les paiements par carte en personne, suivre l’inventaire, les reçus texte aux clients, etc.

En plus des applications de gestion de magasin, il existe une nouvelle application appelée « Ping », qui facilite la réponse aux requêtes ou le partage des détails de votre produit avec les clients lorsque vous discutez avec eux via Facebook Messenger (d’autres services de chat seront bientôt pris en charge, selon Shopify). ‘Ping’ est actuellement disponible exclusivement sur iOS.

Si cela ne suffisait pas dans le département des applications, il existe d’autres applications disponibles: une application de création de logo, un concepteur de cartes de visite et une application « articles d’entrepreneur ». (Les deux dernières applications ne sont disponibles que sur Android).

De toutes les applications ci-dessus, je soupçonne que l’application principale « Shopify » sera la plus utilisée par la grande majorité des marchands.

Utiliser AMP (Accelerated Mobile Pages) dans Shopify

Accelerated Mobile Pages, ou AMP pour faire court, est un projet soutenu par Google qui vise à accélérer la livraison de contenu sur les appareils mobiles en supprimant certains morceaux de code des pages Web.

AMP est devenu de plus en plus populaire, car, bien mis en œuvre, il réduit le nombre de visiteurs du site abandonnant les sites mobiles à chargement lent, et peut également fournir certains avantages SEO (l’algorithme de Google priorise parfois les publications AMP en les plaçant dans un carrousel au-dessus des autres résultats de recherche) .

La bonne nouvelle est qu’il est possible d’utiliser AMP dans Shopify pour le contenu du blog, où AMP est le plus fréquemment utilisé, ainsi que pour les pages de produits (de nombreux concurrents clés de Shopify ne facilitent pas encore l’utilisation d’AMP de cette manière).

Cela a le potentiel de garantir que beaucoup plus de clients potentiels interagissent avec vos collections de produits (ou, s’ils sont sur des connexions lentes, peuvent même les voir en premier lieu).

La mauvaise nouvelle est que cette fonctionnalité n’est pas disponible prête à l’emploi et que vous devrez utiliser une application payante pour l’ajouter.

Étant donné que Google met de plus en plus l’accent sur le contenu AMP, et malgré les coûts supplémentaires, il est néanmoins formidable que vous puissiez créer des versions AMP de vos pages de produits sur Shopify – tous ses concurrents ne le font pas, notamment Squarespace.

Support

Le support de Shopify est complet : vous pouvez contacter l’entreprise 24h / 24 et 7j / 7 par e-mail, chat en direct ou téléphone.

C’est nettement mieux que les options de support offertes par certains concurrents – par exemple, le principal concurrent Squarespace ne fournit pas du tout de support téléphonique.

Il y a cependant quelques remarques à signaler.

Tout d’abord, après avoir utilisé le support Shopify dans le passé, j’ai constaté que si votre demande est de nature particulièrement technique – c’est-à-dire si vous souhaitez coder quelque chose et avez besoin d’aide – alors vous n’obtiendrez pas toujours les réponses que vous recherchez du service d’assistance Shopify standard. Il est parfois préférable de publier une requête dans un forum et d’espérer qu’un développeur Shopify vous y répondra.

Cela pourrait être amélioré un peu, je pense – ce serait bien si, pour les requêtes pertinentes, Shopify offrait un moyen plus direct de contacter directement leurs développeurs pour obtenir des conseils techniques.

Deuxièmement, il n’est pas clair si l’assistance téléphonique est réellement fournie à l’échelle mondiale: les numéros de téléphone d’assistance ne sont fournis que pour certains pays, à savoir :

Amérique du Nord

Royaume-Uni

Australie

Irlande

Nouvelle-Zélande

Singapour

Hong Kong

Pour accéder aux numéros de téléphone (ou à d’autres informations de contact), vous devez d’abord rechercher dans les pages d’aide de Shopify une solution à votre problème, comme le montre la capture d’écran ci-dessous. Cela en dérangera certains, mais c’est une pratique de plus en plus courante pour les bureaux d’assistance pour les applications Web, et elle n’est pas implémentée aussi mal que certaines autres plates-formes de commerce électronique.

Acheter, plutôt que développer, un store Shopify

Shopify propose désormais quelque chose d’assez unique par rapport à ses concurrents – un service qui vous permet d’acheter une boutique Shopify.

C’est ce qu’on appelle le «Exchange Marketplace» et il contient essentiellement des listes de magasins Shopify existants qui peuvent être achetés. L’avantage d’acheter un store Shopify plutôt que d’en créer un est bien sûr que cela enlève beaucoup de temps pour en créer un et, en supposant que le magasin que vous achetez est déjà rentable, peut réduire le risque de faire un mauvais investissement (que ce soit en termes de temps ou argent).

Les boutiques sur l’Exchange Marketplace sont examinés par Shopify avant d’être répertoriés et la méthode d’entiercement, où un tiers indépendant retient le paiement jusqu’à ce que l’acheteur et le vendeur soient satisfaits de la procédure, est utilisée pour gérer le processus d’achat. Cela signifie que vous pouvez acheter une boutique Shopify sur la place de marché Exchange en toute confiance (même si cela dit, cela vaut toujours la peine d’obtenir des conseils financiers et / ou juridiques avant de le faire).

Pour plus d’informations à ce sujet, consultez notre article sur la façon d’acheter une boutique Shopify ou visitez le marché Exchange pour plus de détails sur ce qui est actuellement disponible.

Conclusions sur la plateforme Shopify

Dans l’ensemble, Shopify est l’une des meilleures solutions hébergées pour ceux qui souhaitent créer une boutique en ligne – et sans doute la meilleure pour quiconque souhaite utiliser un produit pour vendre en ligne ET dans un emplacement physique. C’est également particulièrement bon pour les utilisateurs qui sont intéressés par le dropshipping.

Le produit est à un prix compétitif, en particulier lorsque vous considérez que la fonctionnalité d’économiseur de panier abandonné est disponible sur ses forfaits de base de 29 $. Le produit est facile à utiliser, s’intègre bien à une vaste gamme d’autres applications et ses modèles sont attrayants.

Il a une grande base d’utilisateurs (1 000 000 d’utilisateurs, selon Shopify) qui inspire également la confiance (la dernière chose que vous voulez, c’est qu’un fournisseur de solutions de commerce électronique hébergé fasse faillite et ferme un magasin prospère que vous pourriez avoir avec lui) .

Les principaux inconvénients de l’utilisation de Shopify sont ses frais de transaction pour ceux qui utilisent une passerelle de paiement tierce (certains de ses concurrents ne facturent aucun frais de transaction, quelle que soit la passerelle de paiement utilisée); sa limite de trois options par produit (note: ne confondez pas cela avec des variantes, dont vous pouvez avoir 100 par produit – voir ci-dessus); et le fait que dans de nombreux cas, pour obtenir les fonctionnalités dont vous avez besoin, vous devrez peut-être installer une application (des exemples clés de cela incluent la vente de téléchargements numériques ou la facilitation des évaluations et des avis).

On aimerait également voir des fonctionnalités de création de rapports professionnelles fournies sur le plan » Basic Shopify ».

Essayer Shopify