La série Obi-Wan serait suspendue pour revoir le script

Alors que la série consacrée à Obi-Wan Kenobi va bel et bien voir le jour, le projet serait en pause pour remanier le script.

Vous avez hâte de voir la série Obi-Wan Kenobi sur Disney +? Il va peut être falloir patienter un peu plus. Selon certaines informations, le développement de la série a été suspendu après que les deux seuls scripts ont été refusés et que l’équipe a été licenciée.

The Mandalorian étant si populaire, l’espoir était grand qu’Ewan McGregor reprenant son rôle d’Obi-Wan réussisse également. Mais le Hollywood Reporter, citant plusieurs sources, affirme que la série a été «suspendue» alors que Disney + et Lucasfilm «tentent un remaniement».

Selon le rapport, seulement deux scripts avaient été écrits, mais la productrice d’Obi-Wan Kathleen Kennedy n’était pas satisfaite d’eux, et ils ont été jetés. Lucasfilm est maintenant à la recherche d’un nouvel auteur pour remplacer Hossein Amini nominé aux Oscars (Drive, Les Ailes de la colombe), et les six épisodes prévus ont été réduits à quatre. Il est à noter que McGregor et la réalisatrice Deborah Chow restent attachés au projet.

On ne sait pas pourquoi les scripts sont devenus un problème. Une source affirme que l’histoire était trop proche de The Mandalorian, Obi-Wan protégeant un jeune Luke ou peut-être une jeune Leia, similaire à la façon dont le Mandalorian a pris Baby Yoda sous sa protection.

Des rumeurs de problèmes en coulisses proviennent également du site Collider, qui rapporte que l’équipe des studios Pinewood de Londres a été renvoyée chez elle après avoir été informée que la série serait interrompue « indéfiniment », bien qu’elle n’ait pas été annulée.

McGregor dit que les rapports sur les problèmes sont exagérés. « J’ai lu environ quatre-vingt, quatre-vingt-dix pour cent de ce qu’ils ont écrit jusqu’à présent, et c’est vraiment, vraiment bien », a-t-il déclaré à IGN. « Au lieu de tourner en août, ils veulent juste commencer à tourner en janvier, c’est tout. Rien de plus dramatique que ça. » L’acteur a ajouté qu’il n’avait pas entendu parler du nombre d’épisodes réduits de six à quatre.