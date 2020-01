Microsoft Surface Duo : premier aperçu d’Android sur les smartphones à double écran

Un premier aperçu d’Android sur le Surface Duo, le smartphone à double écran de Microsoft, est disponible.

Microsoft a dévoilé son smartphone à double écran Surface Duo lors de l’événement hardware de la société en octobre dernier. Le dispositif à double écran comprend deux écrans de 5,6 pouces (1350 x 1800) qui se déplient en un écran global de 8,3 pouces. Mais derpuis, Microsoft n’a laissé personne tester les logiciels et applications Android qui alimentent le Surface Duo. Tout change cette semaine, grâce à la publication par Microsoft de son émulateur Android pour les développeurs.

Zac Bowden a réussi à jouer avec l’émulateur et les gestes de navigation, et Jonas Daehnert, connu sous le nom de PhoneDesigner, a superposé ces images sur le Surface Duo lui-même pour nous donner une bien meilleure idée de la façon dont ces deux écrans fonctionneront dans la pratique.

In context – this feels even more magical. pic.twitter.com/8yLLoioE1K — Jonas Daehnert (@PhoneDesigner) January 22, 2020

Dans la vidéo de près de deux minutes, vous pouvez voir comment les applications et les paramètres intégrés d’Android s’ouvriront sur un seul écran et en plein écran. Alors que les menus des applications et des paramètres s’ouvrent en plein écran, vous pouvez également voir comment Microsoft reflète la façon dont les applications épinglées sur l’écran d’accueil Android s’étendent sur les deux écrans. Une fois qu’une application est lancée, les applications s’affichent immédiatement sur l’écran opposé, afin que vous ayez toujours accès pour en ouvrir davantage. Le gestionnaire de tâches Android n’apparaît également que sur un seul écran, permettant aux utilisateurs de Surface Duo de glisser-déposer des applications sur le second.

Maintenant que les développeurs peuvent commencer à créer des applications Android optimisées pour les deux écrans, il sera intéressant de voir combien d’entre eux profitent vraiment d’un écran supplémentaire. Les applications pour tablettes Android ont été notoirement mauvaises dans le passé, mais l’approche de Microsoft signifie qu’elles s’exécutent principalement sur un seul écran en plein écran, vous pouvez donc les utiliser côte à côte. Cela devrait, par défaut, rendre l’expérience assez gérable, mais il existe des applications plus compliquées que vous souhaitez répartir sur les deux écrans qui nécessiteront un certain travail pour éviter la couture au milieu.

Les développeurs peuvent télécharger le nouvel émulateur Android de Microsoft et commencer à préparer les applications. Il est optimisé pour le Surface Duo, et un émulateur similaire sera disponible pour Windows 10X le mois prochain pour préparer les développeurs Windows au plus gros matériel Surface Neo. Nous nous attendons également à ce que Microsoft détaille davantage ses plans à double écran lors d’une webémission pour développeurs le mois prochain et lors de la conférence Build de l’entreprise en mai.