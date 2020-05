Des chercheurs atteignent un débit Internet record de 44,2 Tbit/s avec une fibre optique standard

Des chercheurs australiens affirment avoir battu le record de débit Internet à partir d’une fibre optique standard.

Des chercheurs des universités de Monash, Swinburne et RMIT en Australie ont développé et testé avec succès une connexion Internet basée sur une seule fibre optique qui a atteint une vitesse de transfert ultra-rapide de 44,2 térabits par seconde (Tbps).

Selon Science Daily, c’est assez rapide pour télécharger 1 000 films haute définition « en une fraction de seconde » et c’est un nouveau record du monde pour une seule fibre optique avec une seule source lumineuse.

Les tests de ce type sont généralement limités aux environnements de laboratoire, mais dans ce cas, les chercheurs ont utilisé 76,6 km de fibre optique entre le Clayton Campus de l’Université Monash et le Melbourne City Campus du RMIT. Ils ont ensuite installé un équipement appelé micro-peigne optique qui remplace 80 lasers par une seule unité capable d’imiter des centaines de lasers infrarouges de haute qualité. Chaque «laser» peut être utilisé comme canal de communication individuel.

Le Dr Bill Corcoran, co-auteur principal de l’étude et chargé de cours en ingénierie des systèmes électriques et informatiques à l’Université Monash, a déclaré que la recherche démontre la capacité des fibres déjà dans le sol à servir de colonne vertébrale des réseaux de communication aujourd’hui et dans le futur. « Nous avons développé quelque chose qui est évolutif pour répondre aux besoins futurs », a ajouté Corcoran.

Le professeur David Moss, directeur du centre des sciences optiques de l’Université de Swinburne, a déclaré qu’au cours des 10 années écoulées depuis qu’il a co-inventé les puces à micro-peigne, elles sont devenues un domaine de recherche extrêmement important, ajoutant que «les micro-peignes offrent une énorme promesse pour nous pour répondre à la demande insatiable du monde en bande passante. »

Tous les détails de la recherche se trouvent dans le dernier numéro de Nature Communications.