Après les fauteuils gaming, voici … le lit gaming !

La société japonaise Bauhutte, spécialisée dans le mobilier gaming, a conçu un lit pour les joueurs.

Les fauteuils de jeu sont devenus assez courant après du public cible. Si vous voulez quelque chose d’original, jetez un œil à ce lit pour gamer, dans lequel vous pourrez vivre vos fantasmes de ne jamais bouger tout en jouant, en mangeant ou en dormant.

Comme indiqué par Kotaku, le lit est une idée de la société japonaise Bauhutte, qui est spécialisée dans les meubles axés gaming. Plutôt que d’être un seul produit, il s’agit en fait d’un lit ordinaire avec plusieurs articles de l’entreprise placés autour de l’extérieur, y compris sa table de chevet et sa table d’appoint.

Il semble que la plupart des besoins soient pris en charge: une table d’appoint pour contenir beaucoup de chips et de boissons, un bras pour fixer une tablette, un moniteur et des supports de clavier, et ce qui semble être une unité latérale pour contenir un nombre franchement dangereux de boissons énergisantes. L’absence de toilettes mobiles est cependant quelque peu décevante (autant aller jusqu’au bout du concept).

L’ensemble de la configuration semble assez attrayant, mais on pourrait y ajouter un clavier plus confortable comme le Razer Turret ou le Corsair Lapdog. Ailleurs, dans le monde des produits de jeu légèrement ridicules, il y a le Predator Thronos d’Acer, un fauteuil motorisé de 1,5m de haut, 240kg qui s’incline, vibre et s’adapte à trois moniteurs de 27 pouces. Il coûte 17 990 euros (sans les moniteurs), bien qu’il existe une version «Air» moins chère qui ne coûte « que » 14 000 $. Et si vous voulez quelque chose de confortable à porter dans vos chaises / lit de jeu, essayez les chaussettes de jeu Puma à 105 $, qui sont dotées de trois « modes » différents.