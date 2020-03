Des parents autorisent un enfant de 11 ans à conduire une voiture parce qu’ils en avaient assez qu’il joue à GTA

Au Royaume-Uni, un garçon de 11 ans a été interpellé par la police alors qu’il conduisait une voiture.

Les parents ont longtemps mené une bataille perdue pour empêcher leurs enfants de jouer trop longtemps aux jeux vidéo, mais parfois la carotte est plus efficace que le bâton. Il semble que certains parents au Royaume-Uni souscrivent à cette pensée, car un couple a permis à leur garçon de 11 ans de conduire leur voiture, un moyen de l’empêcher de jouer à GTA toute la journée, apparemment.

La police de la ville de Blackpool, à Lancaster, a intercepté une Vauxhall Astra rouge dans un parking du centre-ville, et a découvert le mineur au volant.

The driver of this car was 11 years old… (yes, eleven!) A family member was fed up with the child playing Grand Theft Auto all day on the Playstation, so brought him out to practice driving on a car park Blackpool… The adult has been reported for traffic offences. #T2TacOps pic.twitter.com/TBqKmmOUfG

— Lancs Road Police (@LancsRoadPolice) March 1, 2020