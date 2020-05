Google Chrome prévoit de bloquer les publicités lourdes

A partir du mois d’août, Google Chrome commencera à bloquer les publicités gourmandes en ressources sur PC ou smartphone.

Les publicités gourmandes en ressources peuvent réduire les performances du système et avoir un impact négatif sur l’autonomie de la batterie et les allocations de bande passante. Les publicités offensantes peuvent inclure celles qui sont activement malveillantes, comme les mineurs de cryptomonnaie, ainsi que les publicités authentiques qui sont simplement mal codées ou peuvent avoir des bugs.

Google fait plus pour lutter contre les pubs gourmandes en ressources qui peuvent nuire à l’expérience globale des utilisateurs.

Le géant de la recherche a déclaré qu’il expérimentait la fixation de limites sur les ressources qu’une annonce peut utiliser; si elle dépasse un seuil spécifique, l’annonce sera déchargée et l’utilisateur verra à la place un message d’erreur.

Google considère qu’une annonce est trop «lourde» si l’utilisateur n’a pas interagi avec elle et qu’elle répond à l’un des critères suivants:

– Utilise le thread CPU principal pendant plus de 15 secondes dans une fenêtre de 30 secondes

– Utilise le thread principal du processeur pendant plus de 60 secondes au total

– Utilise plus de 4 Mo de bande passante réseau

Pour déterminer ces limites, Google a déclaré avoir mesuré les publicités que Chrome voit et cibler les contrevenants les plus flagrants. « Ceux qui utilisent plus de CPU ou de bande passante réseau que 99,99 de toutes les publicités détectées pour cette ressource ».

Alors que seulement 0,3% des publicités dépassent ces seuils aujourd’hui, elles représentent 27% des données réseau et 28% de l’utilisation du processeur publicitaire.

Google a déclaré qu’il espérait intégrer la nouvelle fonctionnalité dans une version stable de son navigateur d’ici la fin août. Vous trouverez plus d’informations sur les aspects techniques de la mise en œuvre sur le portail des développeurs de Google.