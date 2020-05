Windows 10 obtient la fonction DNS over HTTPS dans Windows Insiders

Microsoft a ajouté le support de DNS sur HTTPS (DoH) pour Windows Insiders, la version expérimentale de Windows.

DNS est l’un des derniers protocoles qui s’exécutent en clair sur Internet. Microsoft essaie de résoudre ce problème sous Windows en activant la prise en charge de la fonction DNS over HTTPS. Cela permet de chiffrer les requêtes DNS et protège la confidentialité des utilisateurs.

Microsoft a donc ajouté la prise en charge du protocole DNS sur HTTPS (DoH) pour Windows Insiders en Fast Ring. Il s’agit de la version hautement expérimentale de Windows qui permet aux utilisateurs de tester de nouvelles fonctionnalités avant une adoption plus large par tout le monde.

Comme beaucoup le savent probablement, DNS signifie « Domain Name Service » et implique la traduction d’URL lisibles par l’homme en adresses IP. Malheureusement, alors que la plupart du trafic Web est crypté à l’aide de HTTPS, les requêtes DNS ne le sont pas. DoH corrige cela en chiffrant le trafic DNS à l’aide de HTTPS.

Plus précisément, des serveurs DNS spéciaux appelés résolveurs DoH traitent le trafic HTTPS régulier, déchiffrent la demande DNS et la transmettent à un système DNS normal. La traduction résultante est renvoyée à l’utilisateur via HTTPS.

Mozilla a déjà activé DoH dans Firefox tandis que Google teste la fonctionnalité sur Chromium. En fait, vous pouvez l’activer maintenant en activant le drapeau dans chrome://flags ou edge://flags. Cependant, l’activation de DoH au niveau du navigateur pose des problèmes aux entreprises et ne résout toujours pas les autres applications non-navigateur qui utilisent DNS.

En intégrant la prise en charge DoH au niveau du système d’exploitation, Microsoft aidera les administrateurs système à mieux filtrer les demandes DNS tout en améliorant la confidentialité pour les consommateurs réguliers. La société a expliqué en détail pourquoi Windows avait besoin du DoH en novembre, soulignant que la confidentialité est un droit humain et que la cybersécurité devrait être « intégrée dans la technologie ».

Si vous faites partie du programme Windows Insider et que cela ne vous dérange pas de modifier votre registre Windows, suivez les étapes ici pour activer DoH.